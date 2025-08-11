Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đề xuất xếp hạng KOL, KOC

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhận định, độ tín nhiệm KOL trên không gian mạng sẽ là căn cứ đánh giá và phân loại mức độ tín nhiệm trong hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chuẩn bị tổ chức chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, nhằm đề xuất triển khai việc đánh giá và xếp hạng tín nhiệm người có ảnh hưởng (KOL/KOC).

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, KOL sẽ được đánh giá và xếp hạng tín nhiệm trên không gian mạng. Đây căn cứ đánh giá và phân loại mức độ tín nhiệm trong hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và dịch vụ. Từ đó, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng sẽ được hỗ trợ trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, như các bộ, ngành, địa phương có cơ sở lựa chọn KOL/KOC phù hợp, có uy tín tham gia quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại, du lịch… Đồng thời, người tiêu dùng cũng sẽ được bảo vệ khỏi những nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình, gây hiểu lầm.

Theo NCA, “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” cung cấp một khung đánh giá toàn diện và có thể kiểm chứng, phục vụ phân loại và xác thực mức độ minh bạch – đạo đức – trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng trên không gian mạng; thiết lập chuẩn mực hành vi truyền thông phù hợp với quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo niềm tin cho các bên liên quan.

Về phạm vi, chương trình này áp dụng cho các cá nhân có sức ảnh hưởng, hoạt động trên các nền tảng số phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X (Twitter), và các nền tảng truyền thông trực tuyến tương đương. Tiêu chí đánh giá gồm 5 nội dung chính, dựa vào các khía cạnh đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật.

Một là, minh bạch nội dung và hoạt động quảng cáo: Gắn nhãn những bài đăng vì mục đích thương mại, giúp công chúng nhận biết, tránh hiểu lầm.

Hai là, lịch sử hành vi và đạo đức truyền thông: Không vi phạm pháp luật, phát ngôn kỳ thị, không phát tán thông tin sai lệch và cải chính công khai, kịp thời khi có sai sót.

Ba là, mức độ tương tác thực và phản hồi cộng đồng: Không sử dụng công cụ tăng tương tác ảo, nhận phản hồi tích cực từ công chúng và ứng xử tích cực trong khủng hoảng.

Bốn là, sự phù hợp với thương hiệu và giá trị xã hội: Hình ảnh cá nhân phù hợp, thông điệp tích cực, không tạo scandal, hợp tác minh bạch.

Năm là, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân: Không công khai, không thu thập trái phép và thông báo quyền riêng tư.

Từ những tiêu chí trên, Hiệp hội sẽ đánh giá trên thang điểm 100. Để đạt điểm tối đa trong một trụ cột, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ các tiêu chí phụ tương ứng. Việc vi phạm hoặc thiếu minh bạch trong bất kỳ tiêu chí phụ nào sẽ dẫn đến trừ điểm theo cơ chế chấm điểm định lượng.

Tương ứng với số điểm đạt được, KOL sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng, có giá trị trong vòng 12 tháng. Để được cấp chứng chỉ, ngoài tổng điểm tối thiểu, KOL phải đáp ứng những tiêu chí quan trọng khác, như không vi phạm pháp luật trong một khoảng thời gian, và đã tham gia khóa học và vượt qua bài kiểm tra đạo đức và kỹ năng truyền thông, pháp luật.

“Tín nhiệm người có ảnh hưởng” là một trong những trụ cột để quy tụ, tập hợp, dẫn dắt và định hướng hoạt động của KOL, hướng tới xây dựng cộng đồng KOL có trách nhiệm, tích cực tham gia góp sức cho sự nghiệp phát triển đất nước, rất cần thiết và cấp thiết trong bối cảnh KOL ngày càng có ảnh hưởng lớn đối với đời sống chính trị, kinh tế – xã hội hiện nay, trong khi chưa có cơ chế hữu hiệu để dẫn dắt, định hướng KOL.

