Lý do Mỹ chưa “bật đèn xanh” cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

*** Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới Gò Công Đông. * Công ty Xăng dầu Tiền Giang ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai. * Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang giám sát việc cung cấp và sử dụng nước sạch cho người dân huyện Gò Công Đông. * Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ đang công tác trong lực lượng Biên phòng Tiền Giang. * Huyện Cái Bè: xã Tân Hưng tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường và trồng hoa trên các tuyến đường. * Huyện Chợ Gạo tổ chức đêm hội trăng Rằm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. * Huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. * Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thời hạn 5 năm. * Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. * Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn và Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh báo động lũ trên sông Hồng, sông Đuống. * Chính phủ Argentina gửi lời chia buồn với Việt Nam về thiệt hại do bão Yagi gây ra. * Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi. * TP Hồ Chí Minh: Ra mắt chiến dịch \'Hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp\' cho các vùng bão, lũ. * Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen sử dụng công nghệ cao. * Thanh Hóa: Bắt đối tượng đào mộ, trộm hài cốt tống tiền 5 tỷ đồng. * Công an tỉnh Sóc Trăng cảnh báo người dân cẩn trọng trước chiêu trò lợi dụng bão số 3 để kêu gọi quyên góp, ủng hộ. * Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng. * Số vụ máy bay rách lốp tại Sân bay Nội Bài giảm gần 35% so với năm 2023. * Theo thông tin Bộ Tài chính, Ước tính chi trả bồi thường bảo hiểm ban đầu do bão Yagi gây ra là 7.000 tỷ đồng. * Ngày 13/9, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. * Lâm Đồng: Sạt lở gây ách tắc Quốc lộ 20, không có thiệt hại về người và tài sản. * Cao Bằng: Huyện Bảo Lâm vẫn bị cô lập, chưa kết nối giao thông vì còn nhiều điểm sạt lở. * Ông Trump tuyên bố không tham gia cuộc tranh luận khác với bà Harris. * Ai Cập và Mỹ tập trận hải quân Eagle Defender ở Biển Đỏ. * Ấn Độ: Sập tường sau mưa lớn ở Madhya Pradesh làm 7 người thiệt mạng.