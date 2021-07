HĐND tỉnh Tiền Giang tổ chức kỳ họp thứ 2, thông qua các Nghị quyết về đầu tư công

(THTG) Ngày 09-7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa X tổ chức kỳ họp thứ 2, (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua một số Nghị quyết về đầu tư công, theo hình thức họp trực tuyến tại điểm cầu chính ở Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang và 11 điểm cầu phụ tại các huyện, thị, thành trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang chủ trì kỳ họp; tham dự kỳ họp còn có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Chí Trung – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bá Thủy

Tại cuộc họp, các đại biểu đã quyết nghị và HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án nhóm A và 10 dự án nhóm B, sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND tỉnh quản lý, với tổng mức đầu tư là 7.968,433 tỷ đồng.

Theo đó, 02 dự án nhóm A được đại biểu HĐND tỉnh thông qua gồm: Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền) và Đường giao thông hai bên bờ Sông Bảo Định. Đây là 02 dự án giao thông trọng điểm, có tính liên kết vùng, kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh hiện tại, cũng như trong tương lai.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 10 dự án nhóm B gồm: Dự án nâng cấp đê biển Gò Công giai đoạn 2; Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười, giai đoạn 1; nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh 861, 863, 869 kết nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp; Đường tỉnh 877C và cầu qua kênh Chợ Gạo; Đại đội trinh sát; trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Tân; trường tiểu học Điềm Hy; trường mầm non Điềm Hy; trường mầm non Bình Đức; mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 3. Đây là các dự án phát triển giao thông, phòng chống thiên tai, quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới, phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương, bố trí cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án phù hợp quy định.

Đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về đầu tư công, phục vu yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh hiện tại và tương lai. Ảnh: Bá Thủy

Cũng tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh đã quyết nghị phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Tiền Giang, với tổng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước là 20.497,9 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cân đối ngân sách tại địa phương là 15.289,7 tỷ đồng. Cụ thể, đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước là 3.508,1 tỷ đồng; đầu tư nguồn thu sử dụng đất là 3.050 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 8.730 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 1,6 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương là 5.208,2 tỷ đồng; trong đó vốn trong nước là 5.103,1 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 105,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Tiền Giang cũng đã biểu quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư 11 dự án nhóm B trong Nghị quyết 38, ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang phát biểu bề mạc kỳ họp. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, góp phần hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, sớm đưa các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp được triển khai thực hiện.

Bá Thủy