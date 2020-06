HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với các sở ngành về tình hình phát triển kinh tế – xã hội

(THTG) Ngày 24-6, Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan, làm cơ sở thẩm tra báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và đầu tư. Ảnh: Lê Long

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm ở một số lĩnh vực tiếp tục có chuyển biến tích cực. Cụ thể, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chỉ số công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 1,3% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.033 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch, tăng 10,9% so cùng kỳ; thu hút đầu tư được 23 dự án, tăng 10 dự án so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với cùng kỳ, tổng giá trị ước thực hiện là hơn 3.400 tỷ đồng, giá trị giải ngân ước đạt hơn 3.100 tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch… Đặc biệt, tỉnh Tiền Giang đã chủ động, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần cùng cả nước khống chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị các sở, ngành liên quan có giải pháp cụ thể, để thực hiện các chỉ tiêu trong những tháng cuối năm 2020 như: Giải pháp bảo vệ vườn cây ăn trái các huyện phía Tây trong mùa khô những năm tiếp theo; giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân các huyện phía Đông; kế hoạch kéo giảm tai nạn giao thông; kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở du lịch khôi phục hoạt động…

Ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang phối hợp với các sở, ngành liên quan, tiếp tục bổ sung, cập nhật các số liệu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo góp ý của đoàn thẩm tra, đồng thời hệ thống lại những vấn đề thống nhất thực hiện trong thời gian tới.

Thùy Trang