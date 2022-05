HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn đối với các công trình đầu tư công

- Nông dân vùng dự án ngọt hóa Gò Công xuống giống dứt điểm vụ lúa Hè Thu 2022, với tổng diện tích 20.530 ha, ước sản lượng đạt khoảng 108.000 tấn. - Trong tháng 4, Tiền Giang đón trên 48.000 lượt khách du lịch, tăng 11,8% so tháng trước. - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Gò Công Đông tổ chức hội thảo kỹ thuật chăm sóc vụ lúa hè - thu 2022 cho nông dân. - Châu Thành giải ngân gần 25 tỷ đồng cho vay phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Hội LHPN xã Nhị Qúy – TX. Cai Lậy trao quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đính triệu đồng - Xã Long Trung - huyện Cai Lậy khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Thống Nhất với kinh phí xây dựng 350 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ. - Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Đề xuất F0 đang cách ly tại nhà được dự thi - Truy tố \\\\\\\'dì ghẻ\\\\\\\' đánh chết bé gái về tội \\\\\\\'Giết người\\\\\\\' - Thương mại khởi sắc, xuất khẩu của Việt Nam 4 tháng tăng hơn 16% - Gần đây, 12 trong hơn 30 ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm với mức tăng cao nhất lên đến 0,7% một năm...