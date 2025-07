HĐND Tỉnh Đồng Tháp thông báo tổ chức Kỳ họp thứ 2

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 02, kỳ họp chuyên đề, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp

– Ngày 29 tháng 7 năm 2025, Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút.

2. Địa điểm họp: Phòng họp số 02 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp.

3. Nội dung kỳ họp:

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết. Cụ thể như sau:

a) Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Đồng Tháp Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

b) Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

c) Nghị quyết quyết định áp dụng hoặc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh được nhập do sắp xếp đơn vị hành chính.

d) Nghị quyết quy định chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

đ) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2025.

e) Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2025 tỉnh Đồng Tháp.

g) Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

h) Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị tại tỉnh Đồng Tháp.

i) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Đồng Tháp.

k) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Đồng Tháp.

l) Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp.

m) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp tỉnh Đồng Tháp.

n) Nghị quyết về biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh của tỉnh Đồng Tháp năm 2025.

o) Nghị quyết về tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2025.

p) Nghị quyết về tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp năm 2025.

q) Nghị quyết về tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Tháp.

r) Nghị quyết quyết định Danh mục sửa đổi, bổ sung các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang).

s) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền).

t) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang kết nối với tỉnh Long An và tỉnh Bến Tre (giai đoạn 1).

u) Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ, chính sách và báo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

v) Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị giáo dục tại xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp xin thông báo đến Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi.