Ông Nguyễn Văn Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021

(THTG) Ngày 11-12, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 4, với các nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh ủy viên UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và bế mạc kỳ họp. Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang và ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên làm việc.

Quang cảnh ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX. Ảnh: Phan Quyền

Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đoàn Văn Phương – Nguyên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang do ông Phương được bố trí công việc khác và miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối ông Phạm Minh Trí – Nguyên Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang do nghỉ hưu theo chế độ. Đặc biệt, tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh Tiền Giang đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Nghĩa và ông Phạm Anh Tuấn do nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Hưởng do nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Văn Hưởng – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn trong trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã được HĐND tỉnh Tiền Giang miễn nhiệm do nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: Phan Quyền

Đại biểu tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Phan Quyền

Các đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Văn Trọng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh. Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Kết quả ông Nguyễn Văn Mười đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 58/60 phiếu, tỷ lệ 96,7%; ông Phạm Văn Trọng đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 57/60 phiếu, tỷ lệ 95%; ông Nguyễn Văn Vĩnh đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với 57/60 phiếu, tỷ lệ 95%.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Minh Trung

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Minh Trung

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, lãnh đạo UBND tỉnh, cùng các sở ngành trong những ngày diễn ra kỳ họp, góp phần hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Phan Quyền

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu HĐND và kiến nghị của cử tri, khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, đồng thời có những giải pháp đột phá, hiệu quả hơn trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Mạnh Cường