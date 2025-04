HĐND thị xã Cai Lậy thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã

*** Lãnh đạo huyện Tân Phước viếng Nhà bia ghi danh Liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 139 năm ngày Quốc tế Lao động. * Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Tân Phước. * Tiền Giang có hơn 2.770 lao động có việc làm từ nguồn vốn tín dụng chính sách. * Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân thực hiện công trình \"Tuyến đường cây xanh\" tại TX. Cai Lậy. * Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang thăm và tặng quà cho nạn nhân da cam/dioxin tại huyện Gò Công Tây. * Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ chức trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng thưởng. * Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX năm 2025. * Chính phủ đặt lộ trình chọn nhà thầu xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước tháng 11-2026 và khởi công dự án vào tháng 12-2026. * Tối nay (25/4), TP HCM sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. * Bộ Nội vụ làm việc xuyên lễ để hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. * Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng 2 sản phẩm ăn ngon BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất. * Long An: Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng mua bán chim hoang dã. * Cà Mau: Bộ đội Biên phòng điều tàu ra biển bắt đối tượng giết người. * Hà Nội thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc. * Mưa đá làm tốc mái 2 ngôi nhà và hàng chục hecta cây trồng bị ảnh hưởng tại tỉnh Đắk Nông. * Miền Bắc hứng hơn 23 nghìn cú sét đánh rạng sáng nay (25/4). * Giá vàng trong nước sáng 25/4 tăng mạnh trở lại. * Việt Nam lọt Top 4 đối tác lớn nhất xuất khẩu thủy sản vào Singapore. * Tổng thống Trump bác tuyên bố của Trung Quốc về đàm phán thương mại song phương. * Pháp: Tấn công bằng dao tại trường học gây thương vong. * Hy Lạp huy động số lượng lính cứu hỏa kỷ lục phòng ngừa cháy rừng. * Chính quyền Australia bị chỉ trích sau vụ tiêu hủy hàng trăm con gấu Koala ở bang Victoria. * Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-20 đưa ba nhà du hành lên trạm Thiên Cung. * Thời tiết ngày 25/4: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông.