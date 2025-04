HĐND huyện Tân Phú Đông thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính còn 2 xã

*** UBND tỉnh Tiền Giang triển khai lấy ý kiến các ngành các cấp và Nhân dân về dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. * Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Phú Đông. * Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức giám sát về công tác phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới tại xã Song Bình huyện Chợ Gạo. * Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Tiền Gang Trần Thanh Nguyên thăm gia đình chính sách ở huyện Gò Công Tây. * Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng thăm gia đình chính sách tại huyện Cái Bè. * Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho Nguyễn Thành Công thăm gia đình chính sách tại phường 10. * Bí thư Huyện ủy Cái Bè thăm gia đình chính sách ở xã Tân Hưng. * Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Tiền Giang thăm, tặng quà cho nạn dân da cam ở huyện Châu Thành. * Huyện Gò Công Đông tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024. * Huyện Gò Công Tây tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2025. * Tiền Giang sẽ bắn pháo hoa chào mừng 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 28/4 tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Mỹ Tho. * Agribank Tiền Giang trao thưởng cho khách hàng tham gia chương trình “Xuân tích lũy – Quỹ đong đầy”. * Huyện Cai Lậy kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các đơn vị có bếp ăn tập thể. * Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Tiền Giang tặng quà cho nạn nhân da cam tại thành phố Mỹ Tho. * Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự dịp Lễ 30-4. * Chủ tịch nước Lương Cường lên đường thăm chính thức cấp nhà nước tới Lào. * Quảng Ninh: Công an vào cuộc điều tra vụ shipper bị khách hàng hành hung gây thương tật. * Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương đã có mưa giải nhiệt. * Lâm Đồng đầu tư 1.000 tỷ đồng làm đường nối với tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận. * Đà Nẳng rút lại chính sách hỗ trợ cán bộ từ 25% đến 100% chế độ nghị định 178. * Việt – Mỹ chính thức khởi động đàm phán về thương mại song phương. * Mỹ nêu điều kiện đàm phán với Trung Quốc. * Triển lãm ô tô Thượng Hải hứa hẹn là triển lãm ô tô lớn nhất thế giới. * Tổng thống Ukraine kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện. * 12 Bang ở Mỹ kiện ông Trump vì thuế quan. * Đấu khẩu nhau qua mạng, ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine kéo dài sự chết chóc. * Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ điều tra xe tải nhập khẩu. * Tòa thánh Vatican thông báo lịch tổ chức tang lễ Giáo hoàng Francis diễn ra 9 ngày bắt đầu từ ngày 26-4.