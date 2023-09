Hậu Mỹ Bắc A ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(THTG) Ngày 27-9, UBND huyện Cái Bè long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Hậu Mỹ Bắc A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, nâng toàn huyện có 5 xã đạt danh hiệu này. Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bà Phạm Thị Mai Tiên – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang, lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện Cái Bè đã tới dự.

Là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, Hậu Mỹ Bắc A luôn quan tâm duy trì và nâng chất thêm tỷ lệ các tiêu chí đã đạt được. Trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên cùng sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân xã, chính vì thế công tác triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn trong thời gian qua đã diễn ra thuận lợi. Trong đó, nhân dân rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng hiến kế, góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động.

Quang cảnh lễ ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Hậu Mỹ Bắc A , huyện Cái Bè.

Đến nay, Hậu Mỹ Bắc A đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Do đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70,4 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 15 triệu đồng); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,2% (tăng 9,2% so với so với thời điểm xã được công nhận nông thôn mới); 100% hộ dân sử dụng nước sạch và điện thường xuyên, an toàn; xây dựng hơn 61 km tuyến đường dal, nhựa liên ấp, liên xã và đường dân sinh, tăng gần 15km so với năm 2021, đảm bảo vận chuyển hàng hóa được thuận tiện quanh năm và không lầy lội vào mùa mưa.

Toàn xã có gần 3.400 căn nhà, trong đó số nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng chiếm hơn 84,5%. Hiện tại, xã không còn hộ có nhà ở tạm, dột nát. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ và làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn xã đạt 74%. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hiệu quả đạt hơn 43,5%, tăng 100%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 54,9%, tăng 100% so với thời điểm ra mắt xã nông thông mới.

Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì, giữ vững và ổn định.

Bà Phạm Thị Tại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Tại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cái Bè ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành huyện và đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc A trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để giữ vững những kết quả đạt được, bà đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và gia tăng giá trị sản phẩm; tập trung huy động nhiều nguồn lực để tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn đô thị loại V trong tương lai;…

Trao bằng xã nông thôn mới nâng cao cho Đảng bô, chính quyền và nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc A.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 500 triệu đồng tiền thưởng để cho xã Hậu Mỹ Bắc A xây dựng các công trình phúc lợi; 40 tập thể và cá nhân được chính quyền các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương./.

Tin và ảnh: Chiêu Nam