Hàng trăm người sập bẫy vì cuộc gọi giả danh shipper

*** Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ Đường hoa Xuân Ất Tỵ. * Tối ngày 25-1, nhằm ngày 26 tháng Chạp, Tiền Giang khai mạc Đường hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Mỹ Tho. * Cổng chào Tiền Giang chúc mừng năm mới của Đường hoa Xuân là linh vật rắn hổ mang thể hiện khí thế mạnh mẽ của tỉnh trong năm mới. * Đại cảnh Xuân phú quý - Xuân phát tài như một bản đồ thu nhỏ của Tiền Giang, với những đặc sản nổi tiếng, trù phú. * Đại cảnh Sắc Xuân Ất Tỵ mô phỏng Trại rắn Đồng Tâm là một điểm nhấn độc đáo mang ý nghĩa sâu sắc về bảo tồn thiên nhiên, phát triển dược liệu. * Đại cảnh Nét đẹp miền sông nước hiện lên với mô hình thuyền hoa và trái cây, tái hiện văn hóa chợ nổi đặc trưng của miền Tây Nam bộ. * Đường hoa Xuân Tiền Giang còn có các tiểu cảnh như: Mái che nón lá, sân khấu đờn ca tài tử, con đường ánh sáng, không gian sách... * Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồi côi tỉnh Tiền Giang đi thăm tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện. * Tai nạn giao thông chết người trên cầu Rạch Miễu, kẹt xe kéo dài 10 km. * Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn khởi công khai tác mỏ cát tại xã Hòa Hưng huyện Cái Bè phục vụ dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu. * Huyện Tân Phước tổ chức chương trình biểu diễn Đờn ca tài tử mừng Đảng mừng Xuân. * Huyện ủy Cái Bè trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên xã Tân Thanh và xã An Thái Trung. * Xã Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo trao lệnh gọi nhập ngũ thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. * Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Công Đông tổ chức phiên chợ 0 đồng, trao phiếu mua quà Tết cho hộ nghèo. * Huyện Gò Công Tây khai mạc Đường hoa Xuân tại thị trấn Vĩnh Bình phục vụ nhân dân vui Xuân. * 8 địa phương ở Tiền Giang tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa 29 Tết bao gồm: Thành phố Mỹ Tho, huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông và thành phố Gò Công. * Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh. * Công an Bắc Ninh phá sập đường dây lừa đảo xuyên biên giới chuyên giả danh công an, cán bộ thuế lừa đảo hơn 13.000 người. * Ông Vũ Hồng Văn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. * Bấm còi xe sai quy định có thể bị phạt đến 10 triệu đồng, tước bằng lái. * Cửa ngỏ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tuyến cao tốc chật cứng xe cộ, người dân về quê đón Tết. * Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm chợ hoa Tết, động viên các tiểu thương. * Mỹ bắt đầu trục xuất hàng trăm người nhập cư lậu, tuyên bố chuẩn bị ra quân chiến dịch trục xuất lớn. * Ông Putin: Xung đột Nga – Ukraine có lẽ không xảy ra nếu lúc đó ông Trump làm Tổng thống. * Hàn Quốc nghi Triều Tiên sắp điều thêm quân sang Nga.