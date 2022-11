Hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng

- Trong tháng 11 llực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã phát hiện và xử lý hơn 3.600 vụ vi phạm TTATGT. - Thị xã Gò Công, tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “ Cơ sở thờ tự văn hóa” Chùa Phước Thạnh, ấp Năm Châu, xã Bình Đông. - Từ giữa tháng 11 đến nay, giá bán cá tra giống tăng thêm từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/kg, nhưng cung vẫn không đủ cầu. - Số người chết do TNGT trên địa bàn Tiền Giang tháng 11 giảm gần 60%. - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 1123 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. - 5 năm Tiền Giang tăng 800 doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN. - KCN Long Giang đã thu hút được 52 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD. - Đặt \\\'văn phòng an ninh trật tự\\\' xử lý hàng rong, vẽ bậy khu vực nóc hầm Thủ Thiêm. - Lần đầu tiên xuất khẩu thủy sản đạt kim ngạch 10 tỉ USD ngay trong tháng 11 và hết năm 2022 có thể đạt mức 11 tỉ USD. - Trái sầu riêng Tiền Giang bất ngờ bị sụt giá do \\\'đụng hàng\\\' với sầu riêng Thái Lan đang vào mùa thu hoạch rộ. - Vụ học sinh Tiền Giang bị ngộ độc sau khi uống sữa: Sở Công Thương Tiền Giang tăng cường thanh kiểm tra…