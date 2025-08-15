Hàng chục người tử vong tại khu vực Darfur của Sudan trong đợt bùng phát dịch tả

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) hôm qua (14/8) cho biết, ít nhất 40 người đã tử vong tại khu vực Darfur của Sudan, trong đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Khu vực Darfur rộng lớn ở phía Tây Sudan, là chiến trường chính trong hơn 2 năm giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bùng phát dịch tả kéo dài hơn một năm qua.

Theo MSF, chỉ riêng tại khu vực Darfur, tổ chức từ thiện này đã điều trị cho hơn 2.300 bệnh nhân và ghi nhận 40 ca tử vong trong tuần qua. Tình hình trở nên nghiêm trọng nhất ở Tawila, thuộc bang Bắc Darfur, nơi 380.000 người đã phải chạy trốn để thoát khỏi giao tranh đang diễn ra ác liệt tại thủ phủ của bang này là thành phố El-Fasher.

Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại Kosti, bang White Nile, Sudan, ngày 7/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Đợt bùng phát dịch tả tại Sudan ngày càng trầm trọng do tình trạng thiếu nước sạch, các biện pháp vệ sinh thiết yếu và tình trạng di dời hàng loạt do xung đột.