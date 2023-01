Gò Công Tây sôi nổi Lễ Hội Kỳ Yên

(THTG) Hàng năm, vào trung tuần tháng Chạp Âm lịch từ ngày 14 đến ngày 16, người dân huyện Gò Công Tây lại nô nức chào đón Lễ hội Kỳ Yên. Lễ hội Kỳ Yên được tổ chức tại đình Vĩnh Bình thuộc thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây. Đây được xem là Lễ hội Kỳ Yên lớn nhất của tỉnh Tiền Giang.

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid 19, năm nay lãnh đạo địa phương đã quan tâm chuẩn bị tổ chức Lễ hội Kỳ Yên 2023 thật long trọng và ý nghĩa. Lễ hội bao gồm các nghi thức cúng rước, tế lễ các vị thần và những bậc tiền bối có công với địa phương. Trong Lễ hội, có nghi thức đưa linh vị đến miếu Thánh Mẫu Thiên Y A Na sau đó rước về đình Vĩnh Bình.

Hình ảnh tại Lễ hội. Ảnh: Nguyễn Quyền- Quốc Nam

Dân làng rất hân hoan với Lễ hội Kỳ Yên (tức lễ hội Cầu an). Từ trưa ngày 14 tháng Chạp, đội lân, rồng của đình cung thỉnh linh từ “Bàn các ấp” của thị trấn về đình, để cung thỉnh những vị đang được thờ tại các miễu và thỉnh vong linh các bậc tiền bối có công với địa phương, đến 17 giờ chiều đoàn rước linh đi một vòng chợ Vĩnh Bình rồi đưa linh vị thần đến miếu Bà, cúng tế rất long trọng, sau đó mới đưa linh vị thần trở về đình Vĩnh Bình an vị. Người dân trong huyện dâng lễ vật gồm: xôi, thịt, trà, rượu, bánh trái và cả heo quay đến cúng đình. Hàng năm, để tạo thêm không khí vui tươi nhân dịp đón Xuân về và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Huyện ủy, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức Hội Xuân từ ngày 12 đến ngày 18 tháng Chạp âm lịch trùng vào dịp Lễ hội Kỳ Yên. Tại đây diễn ra các trò chơi dân gian, các hội thi múa lân, rồng, các hội thi, trưng bày những kiệt tác hoa kiểng cổ, bon-sai, hòn non bộ… làm cho hoạt động Lễ hội ở Gò Công Tây càng thêm nhộn nhịp.

Lễ hội Kỳ Yên ở Gò Công Tây mang đậm nét văn hóa truyền thống của vùng đất nông nghiệp đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm nay. Việc nhân dân tổ chức lễ hội là nhằm đánh dấu một năm yên ổn mưa thuận gió hòa, đồng thời cùng nhau cầu phúc cho một năm mới bình an, mùa màng thắng lợi, bội thu… Đây là một trong những nét đẹp văn hóa dân gian của địa phương rất đáng trân trọng và giữ gìn.

Kim Lan