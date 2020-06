Gò Công Tây ra quân chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết

(THTG) Ngày 11-6, đồng loạt 13 xã thị trấn huyện Gò Công Tây đã tổ chức ra quân diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Tính đến nay, toàn huyện Gò Công Tây có 20 ca sốt xuất huyết, để kịp thời khống chế, không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng” từ nay đến cuối năm. Mục đích của chiến dịch nhằm làm giảm mật độ lăng quăng thông qua các biện pháp loại bỏ các vật chứa nước có lăng quăng, khống chế giảm số ca mắc sốt xuất huyết, không để tử vong và phát sinh thành dịch lan rộng trên địa bàn huyện.

Gò Công Tây thực hiện nhiều biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Quốc Nam

Trong thời gian ra quân chiến dịch, trên 95% hộ gia đình sẽ được vãng gia và được tư vấn, tuyên truyền hướng dẫn thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết; 100% ổ dịch sốt xuất huyết được xử lý theo đúng quy trình; các chỉ số côn trùng, lăng quăng giảm dưới 90%; 100% hộ gia đình các em học sinh tham gia loại bỏ lăng quăng, vật chứa nước không có lăng quăng và chủ động diệt muỗi. Ngoài ra, các tổ chức hội đoàn thể có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn hội viên cùng thực hiện ra quân diệt lăng quăng, tham gia vãng gia tuyên truyền vận động thả cá, phát tờ rơi,… để chiến dịch thành công, góp phần hạn chế đẩy lùi được nguy cơ sốt huyết.

Thị xã Gò Công mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

Cũng trong buổi sáng 11-6, Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân Phường 1 – Thị xã Gò Công tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 10. Đây là đơn vị được Trung tâm Y tế Thị xã Gò Công chọn để tổ chức mít tinh.

Tại buổi mít tinh, nhân dân phường 1 – Thị xã Gò Công được nghe thông tin về tình hình bệnh sốt xuất huyết hiện nay, sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết đối với cộng đồng và từng gia đình.

Thị xã Gò Công mít tinh phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Đức Huy

Đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã Gò Công đã xảy ra 13 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm so cùng kỳ, các ca bệnh đều được chữa khỏi, không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên do tình hình sốt xuất huyết vẫn có những diễn biến phức tạp do thời tiết bất thường, cùng với thói quen trữ nước tại các vật chứa trong và xung quanh nhà, nhất là mùa mưa đang đến, thuận lợi cho muỗi vằn, loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đẻ trứng và phát triển. Do đó người dân cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như: Diệt lăng quăng là cách đơn giản và hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết; lật úp các dụng cụ chứa nước chưa dùng đến, thay nước bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn để không cho muỗi đẻ trứng phòng bệnh sốt xuất huyết…

Sau lễ mít tinh, cán bộ ban ngành đoàn thể và nhân phường 1 đã diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn, nhằm gây sự chú ý và quan tâm của mọi người đối với việc nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.