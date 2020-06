Gò Công Đông đề xuất 4 khâu đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội với Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 11-6, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh làm việc với huyện Gò Công Đông về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công năm 2020 và kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với huyện Gò Công Đông. Ảnh: Bá Thủy

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn nên trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Gò Công Đông đạt 4.033 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước; ước thu ngân sách địa phương đạt 36,6 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch. Bên cạnh đó, có một số lĩnh vực thực hiện đạt kết quả khả quan như: thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 và Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 vượt tiến độ, các tiêu chí huyện nông thôn mới đã hoàn thành và thực hiện các thủ tục xét công nhận, phát triển thêm 8 doanh nghiệp mới nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 208 đơn vị, các hoạt động về tạo việc làm, an sinh xã hội đều đạt kết quả cao. Đặc biệt, huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư công, dự kiến đến cuối tháng 6 này, tổng vốn đầu tư công của tỉnh giao đã giải ngân hơn 182 tỷ đồng, đạt hơn 65% kế hoạch và vốn của địa phương đã giải ngân được gần 175 tỷ đồng, đạt gần 68% kế hoạch.

Từ đặc điểm tình hình thực tế tại địa phương, huyện Gò Công Đông xác định 4 khâu đột phá trong giai đoạn 2021-2025 gồm: Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là khai thác biển và khai thác lợi thế là vùng động lực của khu vực Gò Công; đào tạo nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát huy tiềm năng hoạt động văn hóa, xã hội gắn với khai thác du lịch.

Lãnh đạo huyện Gò Công Đông và các sở ngành phát biểu. Ảnh: Bá Thủy

Tại cuộc họp, các sở, ngành tỉnh Tiền Giang đã đóng góp thêm một số ý kiến chuyên sâu cho từng lĩnh vực, để giai đoạn 2021-2025, huyện Gò Công Đông tập trung đầu tư triển khai thục hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhằm đạt hiệu quả cao trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Theo đó, huyện cũng đề xuất UBND tỉnh quan tâm thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như: Xây dựng bờ kè phía Bắc kênh Cần Lộc và Bờ kè phía Tây sông Long Uông, Xây dựng mới trường tiểu học Tân Hòa, đầu tư hệ thống nước BOO giai đoạn 2,…

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của huyện ủy, UBND huyện Gò Công Đông trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm 2020 đạt kế hoạch đề ra, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. Trên cơ sở những định hướng và giải pháp của huyện giai đoạn 2021-2020, cũng như các ý kiến đóng góp của các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Gò Công Đông tiếp tục chọn các đột phá để đầu tư, cần tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ và nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Kim Nữ