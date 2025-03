Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 sẽ diễn ra trong 10 ngày

*** UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao. * Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 6, giai đoạn 2020-2025. * Chi cục Thuế khu vực 17 gồm 3 tỉnh Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, có trụ sở đặt tại tỉnh Long An. Ông Nguyễn Văn Thủy – Cục trưởng Cục Thuế Long An (trước đó) được bổ nhiệm chức Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực 17. * Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang nhân kỷ niệm 115 ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. * Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng làm việc với huyện Cái Bè về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Liên đoàn Lao động huyện Chợ Gạo họp mặt kỷ niệm ngày 8-3. * Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây tổ chức tư vấn tuyển sinh quân sự cho học sinh Trường THPT Vĩnh Bình. * Xã Phú An huyện Cai Lậy triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. * Đoàn cựu lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thăm huyện Tân Phú Đông nhân dịp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. * Liên đoàn Lao động thành phố Gò Công tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và phát động chương trình Tặng áo dài – trao gửi yêu thương. * Di sản thế giới Tràng An được định giá 213 tỷ USD. * Nha Trang: Cô giáo tố cáo nhà trường ăn bớt suất ăn bán trú. * Gia Lai: Triệu tập 4 thiếu niên vây đánh dã man nữ sinh lớp 7. * Công an thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc người lái chiếc xe Mercedes bật đèn giống đèn ưu tiên. * Long An: Tạm dừng khởi công, sửa chữa, xây mới trụ sở cấp huyện, xã. * Xuất hiện tình trạng tàu du lịch cạnh tranh bát nháo trên Vịnh Hạ Long. * Đề xuất 6 phân vùng đô thị cho thành phố Hồ Chí Minh. * Lâm Đồng thu hồi 3 dự án đất của doanh nghiệp do vi phạm quy định và hết thời hạn sử dụng. * Sở Y tế Đắk Lắk lập đoàn kiểm tra Công ty kẹo rau củ Kera. * Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Festival muối Bạc Liêu và Hội nghị xúc tiến đầu tư. * Saigon Co.op tổ chức Lễ hội trái cây nhập khẩu. * Kiểm tra toàn diện hoạt động tận thu khoáng sản tại Hồ Thủy điện Đồng Nai 3. * Cổ phiếu Vingroup tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt. * Đẩy nhanh tiến độ dự án Thảo Cầm Viên mới. * Tòa án Hàn Quốc đồng ý hủy lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon. * Nhà ga đông đúc nhất Paris tê liệt vì phát hiện bom thời thế chiến thứ 2. * Đài Loan nói phát hiện 11 khinh khí cầu của Trung Quốc gần hòn đảo. * Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc phải trả giá. * Tấn công bạo lực lớn nhất xảy ra tại Syria kể từ sau khi ông Assad bị lật đổ, làm 48 người chết. * Tổng thống Ukraine họp khẩn với Châu Âu.