Giao con nhờ chữa bệnh, bất ngờ nhận lại hũ tro cốt

Ngày 11-9, bà L.K.L. (SN 1995; ngụ đường Nguyễn Huệ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết bà vừa gửi đơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị sớm điều tra nguyên nhân cái chết của con trai bà.

Đám tang của cháu Q. do vợ chồng ông N. tổ chức sau khi nhận hũ tro cốt.

Người bị tố cáo là ông L.M.Q. (SN 1977), thường trú tại đường Nguyễn Bính, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế; tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của chồng bà L. là ông N.H.N. (SN 1977) do Công an TP Huế chuyển, vào ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chuyển đơn đến PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị ông này liên hệ với đơn vị trên.

Trong đơn, ông N. cho biết: Đầu tháng 1-2022, qua quen biết với ông Q, gia đình ông đã vào Bảo Lộc gặp ông Q. để bàn bạc chuyện gửi con trai của mình là cháu N.L.M.Q. (SN 2019, có dấu hiệu chậm phát triển) cho vợ chồng ông này nuôi dưỡng, điều trị với cam kết hết bệnh trong vòng 2-3 năm, giá tiền 200 triệu đồng mỗi tháng.

Vợ chồng ông N. phải đưa trước số tiền tạm ứng 3 tháng là 600 triệu đồng để có một tài xế riêng, bố trí ô tô riêng để đưa đón ê-kíp đi lại nơi cần thiết, cô bảo mẫu nấu ăn, trợ lý chăm sóc và ông Q. là người trực tiếp điều trị cho cháu L.M.Q.

Cháu bé được bố trí chỗ ăn ở khang trang, không khí trong lành và có người giám sát 24/24 để đảm bảo an toàn.

Ông N. trình bày sự việc.

Đầu tháng 3-2022, vợ chồng ông N. đã giao cháu L.M.Q. cho ông Q. điều trị ở Bảo Lộc rồi về Huế. Tuy nhiên, bất ngờ ngày 27-3, ông Q. điện cho ông nói đang ở Huế và hẹn gặp tại quán cà phê rồi nói cháu L.M.Q. đã chết do bị Covid-19. Ông Q. cho hay đã tự thiêu thi thể cháu bé chứ không trình báo với cơ quan chức năng, chính quyền sở tại.

“Ông Q. giao cho tôi một bình gốm trong có than và các mẫu vật nghi là xương. Do không tin nguyên nhân tử vong và nghi ngờ việc đốt thi thể là để che giấu điều gì khác nên tôi đã làm đơn tố giác, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ” – ông N. đau lòng cho biết.

Ông N. nói rằng điều lạ nhất là trước đó, ông Q. có thông báo là cháu L.M.Q. bị Covid-19 nhưng đã khỏe.