Tp. Mỹ Tho đón Giáng sinh an toàn và ấm áp

(THTG) Đêm 24-12, tại Tp. Mỹ Tho và các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, hàng ngàn người dân đổ xuống đường hướng về các nhà thờ đón Giáng sinh với không khí vui tươi, an lành và ấm áp.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù Giáng sinh năm 2020 diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đã tạm thời lắng dịu, Việt Nam đã qua 3 tuần không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng, nhưng người dân vẫn luôn quan tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng.

Không khí Giáng sinh nhộn nhịp tại nhà thờ Chánh tòa Mỹ Tho, đường Hùng Vương… Ảnh: Lê Thi

Tại Tp. Mỹ Tho, từ khoảng 18 giờ 30 phút, người dân bắt đầu đổ ra đường, vì vậy các tuyến đường chính như Lý Thường Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hùng Vương có lưu lượng phương tiện khá đông. Một trong những điểm đến được người dân lựa chọn trong lễ Giáng sinh năm nay là Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho trên đường Lý Thường Kiệt và nhà thờ Chánh tòa Mỹ Tho tọa lạc tại đường Hùng Vương, do có nhiều tiểu cảnh đẹp, thu hút đông đảo người dân đến chụp hình, tham quan cũng như dự Thánh Lễ. Mặc dù năm nay quy mô có phần nhỏ hơn so với những năm trước đây, nhưng các nhà thờ này đều trang trí một cách tỉ mỉ, với màu sắc đa dạng về cây thông, hang đá, hình ảnh ông già Noel, chú tuần lộc… kết hợp với đó là những chiếc đèn màu trang trí lấp lánh tạo nên một bức tranh rực rỡ. tạo sức hấp dẫn đối với người dân đến vừa thưởng ngoạn. vừa cầu nguyện với những điều ý nghĩa nhất.

…Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình trên đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: Lê Thi

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, hoạt động Thánh Lễ tại các nhà thờ hoàn tất cũng là lúc người dân cũng bắt đầu đổ ra đường để trở về nhà, hoặc đi ăn uống, vui chơi cùng với người thân. Chính vì vậy mà các tuyến đường chính cũng bắt đầu đông đúc trở lại, nhưng vẫn đảm bảo về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông, do đã có lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự túc trực làm nhiệm vụ.

Đông đảo người dân theo dõi những tiếc mục văn nghệ và nghi thức rước Chúa hài đồng tại Chánh tòa Mỹ Tho. Ảnh: Lê Thi

Tuy đông đúc nhưng tình hình giao thông tại các khu vực nhà thờ vẫn bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Lê Thi

Mạnh Cường