Giám đốc Công an Tiền Giang tặng giấy khen cho Đội hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lậy

(THTG) Công an thị xã Cai Lậy vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho “Đội Hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lậy” và 6 cá nhân là thành viên của Đội về thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm.

Chỉ trong hơn 2 tuần của tháng 8-2023, Đội Hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lậy đã phát hiện báo tin và phối hợp với lực lượng công an bắt giữ 03 đối tượng trộm cắp tài sản. Trước đó, trong tháng 4-2023, 6 cá nhân của Đội gồm: Anh Phan Minh Khánh, Nguyễn Minh Huy, Lê Tấn Hiệp, Huỳnh Hữu Duy, Võ Minh Kha, Nguyễn Minh Nhựt đã kịp thời báo tin và hỗ trợ lực lượng Công an bắt giữ 02 đối tượng trộm cắp, sử dụng hung khí cướp tài sản.

Trao giấy khen cho “Đội Hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lậy”. Ảnh: Lê Hoài

Thời gian qua, “Đội Hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lậy” đã hỗ trợ rất nhiều người dân gặp tai nạn trên đường tại địa bàn thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy. Đồng thời, thường xuyên cung cấp thông tin, hỗ trợ Công an thị xã Cai Lậy bắt đối tượng phạm tội.

Với những thành tích nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm, Đội Hỗ trợ an toàn giao thông SOS thị xã Cai Lậy và 6 cá nhận đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, kịp thời biểu dương những hành động đẹp của người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Ngọc Diễm