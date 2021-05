Xoài cát Hòa Lộc giảm dưới 20.000 đồng/kg, nông dân Cái Bè lỗ nặng

(THTG) Huyện Cái Bè trồng khoảng 4.000 ha xoài, tập trung nhiều nhất ở các xã: Hòa Hưng, An Thái Trung, An Hữu, An Thái Đông, Mỹ Lương. Hiện tại, giá xoài ở huyện Cái Bè đang giảm mạnh. Thương lái đến tận vườn mua với giá từ 15.000 đến 18.000/kg đối với xoài cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan 2.000 đồng/kg, … Với giá bán này thì người trồng xoài không có lãi.

Là loại trái cây đặc sản với mức giá thu mua cao, nhưng do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid 19, giá xoài cát Hòa Lộc đã giảm hơn 3 lần so với thời điểm trước Tết. ảnh: Minh Trí

Theo nhiều hộ dân cho biết, mức giá này giảm hơn 3 lần so với thời điểm trước Tết nguyên đán khiến nhiều nông dân trồng xoài trên địa bàn huyện Cái Bè phải lao đao vì lỗ nặng.

Nguyên nhân khiến giá xoài giảm mạnh là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kéo dài, khiến đầu ra của trái xoài khó khăn, việc thông thương hàng hóa có phần hạn chế nên dẫn đến giá xoài thấp kỷ lục so với những năm trước đây. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là cung ứng cho các chợ đầu mối hay các siêu thị nhưng sức mua không nhiều, dẫn đến cung vượt cầu.

Chiêu Nam