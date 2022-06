Giá xăng tiếp tục tăng, cao nhất 32.873 đồng/lít

Giá xăng E5RON92 tăng lên mức 31.302 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 498 đồng/lít lên mức 32.873/lít; giá dầu DO0,05s-II tăng mạnh 999 đồng/lít lên mức 30.019 đồng/lít; dầu hoả tăng 946 đồng lên mức 28.785 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ từ 15h00 ngày 21/6. Theo đó, giá xăng RON95 tại kỳ điều chỉnh lần này tiếp tục tăng 498 đồng/lít, lên mức 32.873 đồng mỗi lít; xăng E5RON92 tăng 185 đồng/lít, lên mức 31.302 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu DO 0,05s-II tăng mạnh 999 đồng/lít, lên mức 30.019 đồng/lít; dầu hoả tăng 946 đồng, lên mức 28.785 đồng/lít.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng, dầu diesel và dầu hỏa; trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước). Đồng thời chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu với dầu diesel ở mức 400 đồng/lít (như kỳ trước) và tăng chi Quỹ BOG đối với dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước chi 300 đồng/lít).

Giá xăng dầu tăng tiếp lần thứ 7 liên tiếp.

Theo liên Bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13/6/2022 và kỳ điều hành ngày 21/6/2022 là: 149,593 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,316 USD/thùng, tương đương tăng 0,21% so với kỳ trước); 156,210 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,465 USD/thùng, tương đương tăng 0,95% so với kỳ trước; 169,250 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,304 USD/thùng, tương đương tăng 3,87% so với kỳ trước); 172,565 USD/thùng dầu điêzen (tăng 5,974 USD/thùng, tương đương tăng 3,59% so với kỳ trước); 649,172 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 13,24 USD/tấn, tương đương tăng 2,08% so với kỳ trước). Đây là lần tăng giá thứ bảy liên tiếp từ ngày 21/4 đến nay. Tổng cộng, xăng RON95-III đắt thêm khoảng 5.500 đồng mỗi lít, còn E5RON92 thêm gần 5.000 đồng.

Nguồn VOV