Giá xăng lại tăng từ 15h chiều nay, đạt mức gần 25.000đ/lít

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng, dầu từ 15h00 chiều 10/11. Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.669 đồng/lít (tăng 559 đồng/lít so với giá hiện hành). Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.996 đồng/lít (tăng 658 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.716 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu hỏa không cao hơn 17.637 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.821 đồng/kg (giảm 389 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Trong kỳ điều hành giá lần này, Liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít; dầu mazut ở mức 500 đồng/kg; không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu diesel. Chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 800 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít; dầu diesel ở mức 8 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 44 đồng/lít; dầu mazut không chi.

Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức cao. Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg. Kỳ điều hành lần này, nếu không thực hiện tăng chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 và không chi Quỹ BOG đối với xăng RON95, giá các mặt hàng xăng sẽ tăng từ 758 đồng/lít đến 1.359 đồng/lít.

