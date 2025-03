Giá xăng E5RON92 tăng 410 đồng/lít từ 15h chiều nay 20/3

Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 410 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới sẽ là 19.690 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 20.080 đồng/lít, sau khi được điều chỉnh tăng 440 đồng/lít so với giá bán lẻ từ ngày 13/3.

Cũng từ 15h00 chiều 20/3, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.890 đồng/lít (giữ nguyên so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 18.110 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Trong kỳ điều hành này, duy nhất có giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 40 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán mới là 16.950 đồng/kg.

Giá xăng dầu có tăng có giảm từ chiều 20/3

Theo liên Bộ Công Thương – Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/3 – 20/3) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên, chính sách thuế của Mỹ do Tổng thống Mỹ đưa ra đối với một số quốc gia, cuộc họp sắp tới của OPEC+ về kế hoạch tăng nguồn cung, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/3 và kỳ điều hành ngày 20/3 là: 84,560 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,112 USD/thùng, tương đương giảm 0,15%); 86,838 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,190 USD/thùng, tương đương giảm 0,22%); 93,208 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,268 USD/thùng, tương đương giảm 3,39%); 93,290 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 4,836 USD/thùng, tương đương giảm 4,93%); 489,698 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 5,800 USD/tấn, tương đương tăng 1,17%).

Đây là lần thứ 12 trong năm 2025, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 6 lần tăng và 6 lần giảm, E5RON92 có 7 lần tăng và 5 lần giảm, dầu diesel có 6 lần tăng, 5 lần giảm và 1 lần giữ giá và dầu mazut có 6 lần tăng và 6 lần giảm giá.

Nguồn VOV