Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng từ 15 giờ ngày 12-6

*** Ngày 13-6, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ 30 ngày 13-6. * UBND thị xã Cai Lậy tổ chức họp mặt kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền. * Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây bàn giao 3 Mái ấm Công đoàn cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. * Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang khai giảng khóa An cư Kiết hạ 2025. * Hội Khuyến học huyện Cai Lậy trao 16 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. * UBND phường 5 thành phố Mỹ Tho tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an công nhận Công an phường 5 kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. * Trường Chính trị Tiền Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý lãnh đạo cấp phòng khóa 11. * Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang trao Mái ấm tình thương cho gia đình hội viên phụ nữ khó khăn ở xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho bàn giao nhà Đại đoàn kết tại phường 2 và xã Trung An. * Huyện ủy Tân Phước tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. * Huyện Cai Lậy tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Long Trung. * Quốc hội chính thức quyết định lịch sử: cà nước còn 34 tỉnh thành. * Bão số 1 gây nhiều cuộn xoáy ngoài biển, miền Trung có nơi mưa trên 360 mm, nhiều tỉnh thành bị ngập, lũ cục bộ. * Tạm đình chỉ cán bộ Thuế ở Thanh Hóa xưng mày tao với dân. * Khởi công hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cầu Mống và Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. * Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến thành phố toàn cầu. * Đồng Tháp vận hành thử nghiệm hoạt động xã phường mới từ 16-6. * Phạt 3 cửa hàng của Công ty CP Việt Nam 105 triệu đồng. * Công an Khánh Hòa thành lập 40 tổ tiếp nhận công an xã, phường mới. * Dự kiến có 40.000 người tham gia diễu binh Lễ 2-9 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội. * Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh mở cổng ưu tiên xét tuyển Đại học năm 2025. * Phú Yên: 2 người đi xe máy bị tàu hỏa tông chết ở Tuy Hòa. * Ông Putin khoe sức mạnh hạt nhân, Nga điều máy bay ném bom qua biển Baltic. * Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Việc điều quân đội đến Los Angeles là hợp hiến. * Trung Quốc tăng cường khai thác quỹ nhà ở để cứu thị trường bất động sản. * Các hãng bay giá rẻ quốc tế chưa khai thác vé đứng vào năm 2026.