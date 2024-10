Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

*** Thành phố Mỹ Tho kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các Trường Mầm non. * Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị đánh giá công tác đầu tư công 9 tháng đầu năm. * Tính đến nay, Tiền Giang đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 73% kế hoạch. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh tiếp công dân. * Phòng Giáo dục huyện Cái Bè tổ chức giải bóng chuyền chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. * Ấp Long Thạnh xã Long Bình Điền đại hội điểm Đại hội chi bộ tại huyện Chợ Gạo. * Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây tuyên truyền chính sách bảo hiểm tại xã Yên Luông. * UBND huyện Cai Lậy triển khai quyết định bổ nhiệm công chức. * Thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành đạt chuẩn Đô thị văn minh. * Xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025. * Theo đó, thí sinh thi bắt buộc 2 môn, gồm ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. * Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. * Hôm nay 24-11, bão Trà Mi đi vào Việt Nam với sức gió cấp 9, giật tới cấp 11, miền Trung dự báo mưa 3 ngày liên tiếp. * Quảng Nam: Dự kiến sơ tán 190.000 dân nếu bão đổ bộ. * Cựu Phó phòng Vận tải hàng không Cục hàng không Việt Nam thỏa thuận nhận hối lộ 20 tỷ trong vụ chuyến bay giải cứu. * Việt Nam đã đăng ký 10 tên đặt tên cho các cơn bão theo quy ước quốc tế. * Kon Tum: Xảy ra động đất 3,7 độ tại Kon Plông. * Khai trừ khỏi Đảng nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang. * Cảnh cáo Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên. * Cảnh báo lập Fanpage giả mạo khách sạn để lừa tiền đặt cọc của du khách ở Nha Trang. * 4 cựu cán bộ công an hầu tòa liên quan vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương. * Tổng thống Nga Putin chào đó Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị BRICS mở rộng. * Ông Tập Cận Bình sẽ chỉ đạo kết nối giao thông giữa Trung Quốc – Việt Nam. * Israel tấn công kịch liệt vào Lebanon. * Tên lửa của Israel đã san phẳng nhiều tòa nhà cao tầng ở Lebanon. * Loài cá chép hồi khủng vốn tuyệt chủng gần 20 năm vừa được các nhà khoa học phát hiện trên sông Mekong. * Sân bay New Zealand treo bảng quy định: “Ôm tạm biệt tối đa 3 phút” gây xôn xao dư luận. * Nổ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người chết và bị thương. * Bầu cử Mỹ 2024, Đảng Cộng hòa có thể kiểm soát Thượng viện. * Thời tiết ngày 24 – 10: Miền Bắc trở lạnh, miền Trung vào đợt mưa, miền Nam giảm mưa.