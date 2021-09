Giá xăng, dầu lại đồng loạt tăng vọt từ 15 giờ chiều 10/9

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 10/9.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 252 đồng/lít so với giá hiện hành và giá bán mới không cao hơn 20.143 đồng/lít (nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.152 đồng/lít và giá bán là 21.043đồng/lít). Giá xăng RON95-III tăng 266 đồng/lít so với giá hiện hành và giá bán mới không cao hơn 21.397 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 355 đồng/lít so với giá hiện hành có giá bán mới không cao hơn 16.022 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 320 đồng/lít so với giá hiện hành và không cao hơn 15.082 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 897 đồng/kg so với giá hiện hành có giá bán mới 15.952 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính cũng quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95 ở mức 150 đồng/lít (như kỳ trước), dầu diesel ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít; xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

Giá bán lẻ xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h00 ngày 10/9.

Liên Bộ thông tin thêm, thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của các yếu tố các nước thành viên OPEC+ tiếp tục duy trì sản lượng tăng thêm cho thị trường như đã cam kết từ tháng 7/2021; dự trữ xăng dầu tại Mỹ tăng so với dự báo; số ca mắc Covid-19 tại Mỹ và châu Á tiếp tục tăng tác động đến kỳ vọng phục hồi kinh tế làm giá xăng dầu có xu hướng giảm trong cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc công bố các chỉ tiêu kinh tế khả quan hơn trước, ảnh hưởng của bão Ida trên vịnh Mexico làm gián đoạn nguồn cung dầu thô khai thác của Mỹ… đã tác động làm giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng trở lại. Giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng khá mạnh, đặc biệt là dầu mazut tăng rất mạnh.

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 10/9/2021 cụ thể như sau: 79,207 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,621 USD/thùng, tương đương tăng 2,09% so với kỳ trước); 81,196 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,610 USD/thùng, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước); 75,867 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 3,791 USD/thùng, tương đương tăng 5,26% so với kỳ trước); 76,190 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,604 USD/thùng, tương đương tăng 4,96% so với kỳ trước); 446,411 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 44,107 USD/tấn, tương đương tăng 10,96% so với kỳ trước).

