Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ chiều nay 28/11

*** Có 53 thí sinh tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh Tiền Giang tổ chức. * Cây sả là nguồn thu nhập quan trọng của hơn 2.200 hộ ở huyện cù lao Tân Phú Đông. * Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình “Dạ khúc tri âm” tại Rạp hát Thầy Năm Tú. * Đồn Biên phòng Phú Tân – Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổng kết công tác năm 2024, triển khai nghị quyết năm 2025. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành triển khai nhiều chương trình giúp hội viên Phụ nữ khởi nghiệp. * Công an Tiền Giang đăng cai hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cụm số 11. * Hội Nông dân huyện Gò Công Tây tổ chức ký kết hợp tác với Ngân hàng Kiên Long tổ chức các chương trình cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. * Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cai Lậy tổ chức phiên họp cuối năm đánh giá công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2024. * UBND huyện Cai Lậy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. * Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Mỹ Tho. * Hội hoa Xuân thành phố Mỹ Tho diễn ra từ ngày 18-1 đến ngày 28-1, tức từ ngày 19 đến ngày 29 tháng Chạp. * Theo kế hoạch có 500 lô tham gia trưng bày và buôn bán hoa kiểng các loại. * Xã Mỹ Hạnh Trung thị xã Cai Lậy tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông của các hộ buôn bán lấn chiếm lộ giới. * Trào ngược dạ dày cần biết cách phòng để tránh biến chứng nguy hiểm. * Thành phố Hồ Chí Minh thông xe cầu Rạch Đĩa kinh phí 500 tỷ đồng nối quận 7 với huyện Nhà Bè. * Cựu vô địch bóng chuyền quốc gia Nguyễn Thanh Nhàn đột ngột qua đời ở tuổi 32. * Đại biểu Quốc hội băn khoăn khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với máy điều hòa. * Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế từ chối trả thưởng giải Đặc biệt đối với 1 tờ vé số bị rách. * Kiên Giang: 1 bé gái bán vé số ế bị mẹ nuôi tạt nước sôi, công an mời người mẹ làm việc. * Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt báo cáo tác động môi trường dự án Hồ chứa nước Ka Pét ở tỉnh Bình Thuận. * Nhiều người có bảo hiểm Y tế nhưng phải cắn răng khám dịch vụ. * Hôm nay Quốc Vương Campuchia đến Việt Nam. * Miền Trung giảm mưa, miền Bắc vẫn rét, có nơi dưới 10 độ C. * Lại xảy ra tai nạn, tạm đóng cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tại nút giao Quốc lộ 1. * Số người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở Vũng Tàu tăng lên 200 người. * Một Công ty Logistics ở TP.HCM nhận là chủ của 3 bồn chứa trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi. * Tình báo Mỹ nói nguy cơ leo thang hạt nhân bị thổi phòng. * Hàn Quốc bắt tay Ukraine đối phó mối đe dọa từ hợp tác quân sự Nga – Triều Tiên. * Các ứng viên nội các của ông Trump bị đe dọa đánh bom. * Tình báo Đức dự báo Nga tấn công NATO. * Trung Quốc thả 3 người Mỹ. * Đài Loan tập trận Phòng không trước lúc lãnh đạo dự kiến ghé Mỹ. * Phó Tổng thống Philippines bị thay đổi Đội cận vệ sau khi Tổng thống bị dọa ám sát.