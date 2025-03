Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 6/3, cao nhất còn 20.400 đồng/lít

*** Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng làm việc với UBND huyện Tân Phước về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2025. * Tại Công an Tiền Giang đã diễn ra Hội thi thể thao, nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực 5 Công an các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. * Phường 1 thành phố Mỹ Tho ra mắt mô hình Khu phố không có dán quảng cáo bẩn và người ăn xin lang thang. * Huyện Tân Phú Đông được Thủ tướng chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. * Huyện Châu Thành có 28 Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. * Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Gạo họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cai Lậy phát động Hội thi dân vũ, vũ điệu khỏe đẹp trong hội viên phụ nữ. * Hội đồng Nhân dân huyện Tân Phú Đông tổ chức kỳ họp thứ 13 thông qua nhiều nghị quyết về kinh tế xã hội. * Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Chánh thành phố Gò Công tổ chức trình diễn áo dài chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. * Chính phủ sẽ bố trí vốn gói 30.000 tỷ cho vay mua nhà ở xã hội với giá ưu đãi. * Bộ Công an sẽ tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam” và chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. * Đà Nẵng có thêm gần 900 căn hộ cho người có thu nhập thấp. * Cổ phiếu khoáng sản tăng gần 250% sau hơn 1 tháng. * Nhà đầu tư nước ngoài đã rút gần 10.000 tỷ đồng khỏi chứng khoán Việt. * Các tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh vào mùa bệnh tay chân miệng. * Chính phủ thống nhất mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. * 2 xe tải tông trực diện trên đường Xuyên Á qua tỉnh Quảng Bình, 2 tài xế tử vong trong cabin. * Các tỉnh tạm dừng Đại hội Đảng cấp xã, huyện. * Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai bị phạt 280 triệu đồng vì không có giấy phép khai thác nước. * Hà Nội sẽ phá bỏ tòa nhà hàm cá mập cạnh Hồ Hoàn Kiếm. * Khánh Hòa: Tìm được chủ đầu tư 4 khu đô thị với vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. * Kiên quyết xử lý nghiêm ngư dân đánh bắt cá trên biển vi phạm IUU. * Ngay trong tháng 3 sẽ đưa vào thí điểm vận hành sàn giao dịch tiền ảo. * Hơn 60 doanh nghiệp Mỹ sắp sang Việt Nam mở rộng đầu tư. * Tập đoàn Saigontourist nỗ lực quảng bá ẩm thực Việt ra tầm Quốc tế. * Sa Pa, Cát Bà là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất của du lịch đầu năm 2025. * Đồng Nai: Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản của người khuyết tật bán vé số. * Một người dân ở thành phố Thủ Đức bị đâm nguy kịch vì mâu thuẫn với hàng xóm. * Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu vì vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. * Ông Trump ra tối hậu thư cho Hamas. * Nguy cơ xảy ra đại thương chiến Mỹ - Trung. * Đức thông báo đã hết vũ khí viện trợ cho Ukraine. * Nhà Trắng công bố ngoại lệ thuế quan với Canada và Mexico. * Nhật Bản lập kỷ lục về số tiền thất lạc được nộp trở lại. * Hơn 1 triệu căn nhà ở Hàn Quốc bị bỏ hoang do dân số già.