Giá vàng nhẫn 9999 neo ở đỉnh mới dù giá vàng thế giới tiếp tục giảm

*** Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Lễ xướng danh và trao bằng Tốt nghiệp đại học cho 1.164 cử nhân. * Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang ra quân xử phạt học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. * Chi bộ Công ty TNHH giày Apache Việt Nam tổ chức Đại hội. * Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện, thu về 183 đơn vị máu. * Xã Đồng Sơn huyện Gò Công Tây khánh thành cầu giao thông nông thôn. * Huyện Cai Lậy thành lập được 19 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. * Công an huyện Tân Phước tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. * Thị ủy Cai Lậy khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. * Thành phố Hồ Chí Minh đang có đợt bệnh hô hấp mới. * Phú Thọ: Cầu phao Phong Châu thông xe trở lại phục vụ người dân. * Việt Nam hỗ trợ tích cực cho Lào chuẩn bị chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN. * Gia Lai: Mộ tập thể gần quốc lộ 19, ít nhất có 32 hài cốt liệt sĩ. * Vé tàu Tết Ất Tỵ không cho mua online như các năm trước. * Đồng Nai: Tăng cường tiêm văc xin cho gia cầm sau vụ hổ chết ở các vườn thú do nhiễm cúm A/H5N1. * Khai mạc kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội. * Hơn 300 loại thuốc bảo hiểm y tế sẽ về đến tận các Trạm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. * Ngân hàng SCB thanh lý 17 xe chở tiền để thu hồi vốn. * Tổng Bí thư — Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Bác Hồ tại Pháp. * Quảng Trị: Chủ tịch huyện làm trái ý Huyện ủy, ký bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 3 cho 1 Hiệu trưởng Trường Mầm non. * Bộ Công an bỏ quy định Công an phải công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông. * Hà Nội: Rợp cờ hoa tái hiện cảnh đón Đoàn quân giải phóng 70 năm trước. * Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam đã giảm. * Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75%. * Hiện tượng La Nina sắp xuất hiện, Nam bộ sẽ có mưa kéo dài. * Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt nhanh 2 thanh niên tự xưng tổ tuần tra rồi cướp tài sản người đi đường. * Tạm giữ thầy dạy lái xe ô tô liên quan đến nhiều học viên bị lừa đảo ở thành phố Hồ Chí Minh. * Bắt nghi phạm giết người ở Bến Tre đến địa bàn tỉnh Kiên Giang lẩn trốn. * Đồng Tháp: Khai thác mỏ cát thứ 4 cung ứng cho cao tốc Cao Lãnh — An Hữu. * Hiện trường tan nát trong vụ nổ ở Pakistan nhắm vào người Trung Quốc. * Nga dùng tên lửa đạn đạo tầm ngắn tấn công tàu Ukraine đang chở vũ khí. * Iran lo Israel tấn công vào các mỏ dầu. * Hezbollath phóng rocket vào thành phố lớn thứ 3 của Israel. * Bão Milton chuẩn bị đổ bộ vào nước Mỹ. * Singapore xóa trường đua ngựa lấy đất xây nhà ở. * Hàng ngàn người khắp thế giới biểu tình nhân 1 năm chiến tranh bùng nổ ở dải Gaza.