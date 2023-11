Giá vàng hôm nay 10-11: USD bất ngờ giảm giá, vàng tăng mạnh

- Huyện Cai Lậy ban hành phương án ứng phó với hạn mặn giữ ngọt đủ nước tưới cho 2.812 ha cây ăn trái. - Xuất khẩu trong tháng 10 tỉnh Tiền Giang đạt 309 triệu USD, tăng trên 42% so với cùng kỳ. - Giá sầu riêng nghịch mùa tăng cao, hơn 100.000 đồng/kg. nông dân thu lãi khủng. - Cử tri huyện Cái Bè kiến nghị nhiều vấn đề xoay quanh việc đăng ký quyền sử dụng đất - Thí sinh Võ Hoàng Lan Châu đoạt giải Nhất Hội thi \'Rung chuông vàng\' lần thứ III do Đoàn khối tổ chức. - Xuất khẩu gạo Việt Nam lập kỷ lục 4 tỷ USD, cao nhất trong vòng 34 năm. - 6 cống ngăn mặn trên đường tỉnh 864 hoàn thành: Nhà vườn an tâm sản xuất. - Dự báo 2023 sẽ là năm nóng nhất trong vòng 125.000 năm qua. - Xe cứu thương tông xe CSGT trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. - Một công trình xây dựng nhà kho tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị sập làm 2 người bị thương...