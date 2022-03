Giá vàng đang biến động mạnh, nên mua vào hay bán ra?

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 11-3, tỉnh ghi nhận 11 ca F0 mới qua test PCR và 1938 ca qua test nhanh, không có ca tử vong trong ngày. - Từ 15h ngày 11-3, giá xăng E5RON92 tăng 2.908 đồng/lít so với giá hiện hành và mức giá bán lẻ mới là 28.985 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 2.990 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành với giá bán lẻ mới lên 29.824 đồng/lít. - Công ty TNHH thương mại - kỹ thuật Thanh Lâm hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết bà Dương Thị Hồng Loan, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho gặp khó khăn về nhà ở - Tiền Giang đã xây dựng được vùng chuyên canh sầu riêng trên 14.000 ha, tập trung tại các huyện Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước, thị xã Cai Lậy; trong đó riêng huyện Cai Lậy có diện tích lớn nhất, khoảng 9.000 ha. - Bộ Tài chính chốt đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường 2.000 đồng/lít xăng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. - Công an thành phố Mỹ Tho bắt giữ 7 đối tượng về vụ việc gây mất trật tự công cộng trên địa bàn Khu phố 10, Phường 6 vào ngày 07/03 - Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra các đơn thư tố cáo...