Giá tôm ở Tân Phú Đông tiếp tục giảm do dịch bệnh Covid-19

(THTG) Theo báo cáo của Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông, từ ngày 02/8/2021 đến nay, địa phương này thu hoạch khoảng hơn 75 hecta diện tích nuôi tôm, sản lượng khoảng 480 tấn đến 570 tấn.

Giá tôm tiếp tục giảm tại huyện Cù lao Tân Phú Đông do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Lê Thi

Tuy nhiên, việc tiêu thụ tôm hiện nay gặp khó khăn, giá tôm tiếp tục giảm so với hồi đầu tháng 8/2021. Nguyên nhân là do các nhà máy chế biến xuất khẩu của tỉnh và ngoài tỉnh giảm lượng thu mua, do giảm công suất khi thực hiện “3 tại chỗ”, thậm chí nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động do dịch bệnh Covid 19. Cùng với đó là tiểu thương của nhiều chợ tạm dừng hoạt động, nên thương lái cũng tạm dừng thu mua như trước đây.

Hiện giá tôm tại huyện cù lao Tân Phú Đông đang giảm từ 3.000đ đến 5.000 đồng/kg, so với hồi đầu tháng 8 năm 2021. Cụ thể, giá tôm loại 100 con/kg có giá từ 48.000 đồng đến 50.000 đồng/kg; loại 50 con/kg có giá từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng/kg; loại 30 con/kg dao động từ 115.000 đến 120.000 đồng/kg.

Huyện Tân Phú Đông hiện có 4.612 hecta nuôi thủy sản, trong đó nuôi tôm công nghệ cao 51 hecta, nuôi công nghiệp khoảng trên 1.494 hecta, nuôi tôm theo quảng canh khoảng 1.307 hecta, còn lại nuôi các loại thủy sản khác.

Thùy Trang