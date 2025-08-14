Giá lúa cuối vụ Hè thu lao dốc, nông dân Đồng Tháp khốn khó

Hiện nay, nông dân tỉnh Đồng Tháp bước vào thu hoạch diện tích lúa hè thu cuối vụ. Ở thời điểm này, giá lúa tiếp tục giảm, năng suất lại không cao nên nông dân lãi rất ít thậm chí chỉ hòa vốn.

Tại khu vực phía Đông của tỉnh Đồng Tháp, nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa nhưng kém vui vì năng suất vụ này thấp và giá cũng không cao. Nhiều nông dân bán lúa Đài Thơm 8 chỉ ở mức 6.400 đồng/kg, giảm hơn 1.000 đồng/kg so với cùng vụ năm ngoái; giống lúa OM 4900 giá ở mức 6.300 đồng/kg, lúa OM 18 cũng có giá tương tự, thấp nhất so với mấy năm qua. So với thời điểm đầu vụ hè thu, giá lúa hiện giảm khoảng 300 đồng/kg.

Điều đáng nói là năng suất lúa tại nhiều vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh Đồng Tháp chỉ trên dưới 5 tấn/ha nên nông dân không có lãi hoặc lãi rất thấp.

Lúa Hè thu ở nhiều khu vực của tỉnh Đồng Tháp năng suất không cao lại rớt giá

Anh Đặng Quốc Cường, nông dân xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp, vừa thu hoạch ruộng lúa, chia sẻ: “Lúa giá thấp quá, mình bán 1 công lúa được 3,4 triệu đồng thôi. Giống Đài Thơm 8 giá 6.300 đồng/kg, vụ trước bán được 7.900 đồng/kg chắc là huề vốn. Năng suất được một công 10 bao, khoảng gần 5 tấn/ha, lúa cũng thất không biết vì sao mà thu hoạch thất quá. Mùa này mưa lũ nên không dám rải phân nhiều, vụ này bón phân NPK đắt tiền quá mà giá lúa giảm quá, bà con chung quanh ai cũng lỗ do thất mùa. Bây giờ nông dân đang cày xới để gieo sạ lại vụ 2″.

Một thực tế cho thấy, các mô hình nông dân liên kết sản xuất lúa với hợp tác xã, doanh nghiệp thì giá đầu ra khá ổn định, thậm chí cao hơn giá lúa trên thị trường từ 200–300 đồng/kg; đồng thời giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nông dân được ứng trước không tăng, nên vẫn có lãi.

Nông dân vùng ven biển của tỉnh Đồng Tháp thu hoạch lúa Hè thu

Theo ông Châu Minh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại HK tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, vụ hè thu này doanh nghiệp liên kết với nông dân trồng hơn 900 ha lúa. Ở thời điểm này, nông dân trong mô hình liên kết đều có lãi.

“Bên tôi đầu tư giá phân cố định, hỗ trợ thêm 300.000 đồng/ha, nên bên mô hình này thì ổn hết. Giá sàn nông dân bán từ 6.700 đồng/kg đến 6.800 đồng/kg, cao hơn giá bên ngoài nhiều, lúc nào cũng vậy. Nông dân trong mô hình lúc nào cũng có lãi, giá bán hơn giá thị trường mấy trăm đồng/kg do mình đầu tư giá ‘chết’, không cho giá phân lên mà giữ giá ổn định” – ông Hải cho biết.

Thương lái thu mua lúa của nông dân với giá giảm hơn đầu vụ hơn 300 đồng/kg

Theo các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp, thời gian gần đây giá gạo có sự biến động và tiêu thụ chậm hơn các năm trước; nhiều doanh nghiệp chưa ký hợp đồng xuất khẩu gạo. Việc Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo trong 2 tháng dự báo sẽ làm lượng gạo tồn kho nhiều hơn, có thể giá gạo sẽ còn tiếp tục giảm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, vụ hè thu 2025 toàn tỉnh đã xuống giống trên 243.700 ha, hiện đã thu hoạch hơn 106.780 ha và sẽ thu hoạch dứt điểm trong tháng 8. Năng suất lúa hè thu năm nay đạt khoảng 6,25–6,5 tấn/ha, riêng vùng ven biển Gò Công năng suất thấp hơn.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn tồn kho do đầu ra khó khăn

Ngay sau thu hoạch, tại những khu vực có đê bao an toàn, nông dân đã bắt đầu xuống giống vụ Thu đông. Kế hoạch vụ thu đông 2025, toàn tỉnh dự kiến gieo sạ khoảng 130.000 ha với cơ cấu giống và lịch thời vụ phù hợp nhằm đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả cao.

Nguồn vov.vn