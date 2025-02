Giá gạo “lao dốc”: Nông dân, thương lái… lỗ vốn

*** Năm 2025. Tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới. * Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi đổi Giấy phép lái xe. Chỉ những người có Giấy phép lái xe hết hạn mới phải đổi. * Trại giam Phước Hòa tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt. * Xã Mỹ Phong thành phố Mỹ Tho khởi công xây dựng nhà cho người nghèo, khởi động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương chung của Chính phủ. * Dự báo độ mặn mùa khô năm 2025 sẽ đạt đỉnh vào nửa cuối tháng 3. * Bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy là đơn vị điển hình trong tỉnh Tiền Giang về chi trả lương hưu qua tài khoản Ngân hàng. * Bộ đội Biên phòng Tiền Giang kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. * Huyện Cái Bè khởi công xây dựng cầu Rạch Chùa Giữa. * Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang làm việc với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Gò Công về công tác phối hợp tuyên truyền. * Huyện Tân Phú Đông tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Huyện Cai Lậy tập huấn công tác đăng ký mã số vùng trồng cho cây ăn trái. * Huyện ủy Gò Công Đông công bố các quyết định về việc thành lập các đơn vị và công tác cán bộ theo đề án tinh gọn, sắp xếp bộ máy. * Bộ Chính trị: Không kỷ luật trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. * Cà Mau: Công an vào cuộc xác minh làm rõ vụ chở 2 em gái vị thành niên ở huyện Cái Nước qua Campuchia. * Vẫn còn 84.840 tỷ đồng vốn đầu tư công nằm trên giấy không giải ngân được, Thủ tướng chính phủ phê bình nghiêm khắc 74 Bộ, ngành, địa phương. * Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Đường sắt 8 tỷ USD kết nối với Trung Quốc. * Dừng miễn thuế đối với hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng, cơ hội cạnh tranh cho hàng Việt. * Quốc hội chốt cơ chế đặc thù điện hạt nhân Ninh Thuận, Thủ tướng được quyền quyết định chủ đầu tư. * Hà Nội: Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 17 tuổi bị nhóm thanh niên hành hung dã man quay clip tung lên mạng. * Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam nam thanh niên đập phá quán sau khi bị nhắc nhở vì trêu ghẹo bạn gái người khác. * Tỷ lệ sử dụng dịch vụ nhắn tin qua Internet ở Việt Nam trên 95%. * Thành phố Hồ Chí Minh: Xe tải tông vào dải phân cách lật ngang đè lên xe máy, 2 người đàn ông đi xe máy thoát chết trong gang tấc. * Thời tiết hôm nay: Nam bộ và Tây Nguyên nắng, các tỉnh còn lại có mưa phùn. * Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh thôi việc do sắp xếp bộ máy có thể được hỗ trợ 2,7 tỷ đồng. * Ông Trump sa thải toàn bộ Luật sư thời ông Biden. * Ông Trump tuyên bố áp thuế 25% lên ô tô, bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu. * Philippines tố trực thăng Trung Quốc bay áp sát chỉ cách 3m trên Biển Đông. * Israel và Hamas tiếp tục thả thêm con tin, hướng đến đàm phán ngừng bắn. * Ông Trump tuyên bố: Cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tháng này.