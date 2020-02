Giả danh cảnh sát hình sự cướp giật tài sản

+ Công an Tiền Giang mời làm việc đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh Corona + Giá thương lái thu mua Thanh Long ruột đỏ chỉ từ 4.000 – 5.000 đồng/kg, giảm từ 20 – 30.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết. + Huyện Tân Phước tổ chức phun chất khử trùng bằng cloramin B cho toàn bộ khuôn viên Thiền viện Trúc lâm Chánh giác + Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang tạm dừng thăm gặp học viên phòng ngừa virus Corona + Tổng nguồn vốn của Ngân hang chính sách tỉnh Tiền Giang trong năm 2019 là 2.563 tỷ đồng, tăng 258 tỷ đồng so với năm 2018...