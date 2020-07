Festival Huế 2020 tiếp tục hoãn dời sang năm sau

Sáng 31/7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, đã quyết định hoãn không tổ chức Festival Huế 2020 trong năm nay, theo đó Festival Huế sẽ dời sang năm sau tổ chức.

Chương trình Văn hiến kinh kỳ tại Festval Huế 2018.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, đây là sự việc đáng tiếc nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hoãn tổ chức Festival 2020, dự kiến diễn ra từ 26-31/8.

Lãnh đạo tỉnh đã giao Trung tâm Festival Huế gửi thư xin lỗi các nhà tài trợ, các đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự, các hãng lữ hành, người dân và du khách, hẹn gặp Festival Huế vào năm sau.

Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc biểu diễn phục vụ người dân và du khách tại sân khấu Bia Quốc học.

Trước đó, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Festival Huế đã 2 lần dời thời gian tổ chức và xác định đây sẽ là một kỳ Festival chủ yếu nâng cao tinh hoa Việt. Do diễn biến dịch ngày càng phức tạp nên tỉnh đành phải lùi chờ đến thời điểm an toàn mới tổ chức lại.

Nguồn vov.vn