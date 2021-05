“Fast & Furious 9″ hứa hẹn oanh tạc phòng vé với doanh thu ngày đầu 150 triệu USD

Phần mới nhất của loạt phim hành động – đua xe “Fast & Furious” (F9) đình đám sẽ khởi chiếu tại Hàn Quốc, Hong Kong, Trung Đông, Nga và Trung Quốc trong những ngày tới. Nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ thu về ít nhất từ ​​150-180 triệu USD tại các phòng vé quốc tế.

Các nhà phân tích cho rằng mức doanh thu có thể tăng cao hơn nữa. Tuy rằng thật khó để theo dõi tổng doanh thu ở thị trường nước ngoài ngay cả khi thế giới phục hồi sau đại dịch. Khi các quốc gia trên toàn cầu phục hồi sau Covid-19 ở các tốc độ khác nhau, việc dự báo doanh số phòng vé những ngày đầu phát hành đặc biệt khó khăn.

Ở ngoài nước Mỹ, tại các quốc gia “F9” dự kiến ​​khởi chiếu vào ngày 25/6, lượng người xem phim gần như đã trở lại đông đảo. Thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản, đã mang lại niềm lạc quan cho các nhà làm phim sau khi một số bộ phim bom tấn bao gồm “Hi Mom”, “Detective Chinatown 3” và “Demon slayer: Mugen train.” có kết quả tích cực về mặt doanh thu.

Trong số các bộ phim của Hollywood công chiếu trong thời điểm đại dịch, “Godzilla vs. Kong” của Warner Bros. giữ kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất ở nước ngoài. Phim đã thu về 121 triệu USD từ 38 quốc gia. Ngay cả khi “F9” không đạt được kỳ vọng, bộ phim sẽ dễ dàng vượt qua điểm chuẩn đó.

“F9” ban đầu dự kiến ​​ra mắt vào mùa hè năm 2020, nhưng việc phát hành đã bị trì hoãn nhiều lần do tình hình dịch bệnh phức tạp. Một bộ phim như “F9”, tốn 200 triệu USD để sản xuất, được thiết kế cho khán giả toàn cầu và yêu cầu doanh số bán vé lớn hơn để thoát khỏi tình trạng phòng vé ảm đạm. Sẽ không thể thu được lợi nhuận nếu nó được phát hành sớm hơn, vì phần lớn các rạp chiếu phim không hoạt động.

Trên toàn cầu, 9 bộ phim trước đó của “Fast & Furious” đã mang về 5 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu. Phim sẽ tiếp tục ra mắt tại 62 thị trường trong mùa hè năm nay, bao gồm Úc (17/6), Mỹ Latinh và Mỹ (25/6), và Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Đức vào tháng 7. Trung Quốc sẽ là lãnh thổ quan trọng của “F9”. Điều đó không chỉ bởi vì quốc gia này gần đây đã vượt qua Hoa Kỳ trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới hay bớt phụ thuộc vào các bom tấn của Hollywood.

Trong các phần trước của “Fast and Furious”, gần 30% tổng doanh thu phòng vé toàn cầu đến từ Trung Quốc. Các chương gần đây nhất trong câu chuyện chính “Fast”, “Furious 7” năm 2015 và “The Fate of the Furious” năm 2017, đều là những phim thành công vang dội. Mỗi phim kiếm được khoảng 390 triệu USD ở Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, “F9” hiện đang dẫn trước các đối thủ cạnh tranh về số lượt đặt vé và đã bán được 10,5 triệu USD vé cho ngày đầu mở bán. Hơn 80,7% rạp chiếu phim của quốc gia này – chiếm khoảng 154.000 rạp – sẽ dành để chiếu “F9”. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu doanh số bán vé có thể vượt qua (hoặc thậm chí sánh ngang với) các phim “Fast & Furious” khác trong lãnh thổ hay không.

“Fast and Furious” phần 9 là cuộc đối đầu giữa Dominic Toretto và anh trai.

Nhà làm phim Justin Lin, người đã đạo diễn bốn bộ phim “Fast and Furious” trước đó đã trở lại chỉ đạo phần phim này. “F9” có sự tham gia của Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena và Helen Mirren. Phim theo chân Dominic Toretto của Diesel và gia đình anh khi họ đối đầu với kẻ thù dữ dội nhất – anh trai của Dom.

Hiện tại, “F9” đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ giới phê bình. Nhà phê bình phim của Variety, Owen Gleiberman nhận xét bộ phim “bị mắc kẹt trong chính loạt phim của nó”. Các phân cảnh hành động, nguy hiểm không tuân theo quy luật vật lý lại chính là điểm hấp dẫn.

Trong khi đó, nhà phê bình David Ehrlich của IndieWire đã cho bộ phim điểm “C +”, nhưng cho rằng “lần đầu tiên sau một thời gian dài, bộ phim có cảm giác như nó lại đi đúng hướng”. Sau hơn một năm phim bị trì hoãn, khán giả dường như ít để tâm đến cốt truyện và dễ bị cuốn hút bởi những pha hành động trên màn ảnh khi mua vé xem phim.

“Godzilla vs. Kong” và “Mortal Kombat” đã tạo ra doanh thu đầy hứa hẹn ở Mỹ, mặc dù cả hai đều không nhận được những đánh giá khen ngợi. Trước khi phát hành “F9” tại Mỹ, Hollywood đang có kế hoạch công bố một loạt các tựa phim lớn bao gồm “Black Widow”, “A quiet place part II” và “In the heights”.

