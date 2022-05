Dừa tươi uống nước tăng giá mạnh

- Tiền Giang hiện có 124.000 con bò, 17,2 triệu con gia cầm và đàn heo hiện có khoảng 284.000 con, tất cả đều tăng so cùng kỳ. - Huyện Gò Công Đông có 1.027 cơ sở lập hồ sơ môi trường, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92,99%. - Từ đầu năm 2022 đến nay, Châu Thành đã giải quyết 4.245 hồ sơ xin thực hiện các quyền liên quan đến đất của người dân. - Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của USNEWS, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020. - Tính đến ngày 8/5, đã có 688.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến thành công, thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội nhiều hơn khoa học tự nhiên. - Nông dân vùng dự án ngọt hóa Gò Công đang tập trung xuống giống vụ lúa Hè Thu 2022, với tổng diện tích theo kế hoạch là 20.600 ha, sản lượng ước đạt 110.000 tấn. - Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ trong khi giá gạo lại tăng so với tuần trước. - Sắp tới có thể dùng căn cước công dân gắn chip để rút tiền tại ATM - CDC Mỹ đau đầu vì căn bệnh viêm gan bí ẩn, khiến 109 trẻ mắc và 5 trẻ tử vong...