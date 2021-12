Dự kiến ngày 27/12 học sinh Tiền Giang sẽ đến trường học trực tiếp

(THTG) Các trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang tăng tốc tiêm vắc xin mũi 2 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi. Dự kiến ngày 27- 12 này, ngoài huyện Tân Phú Đông, học sinh lớp 9 và 12 tại các địa phương còn lại của tỉnh Tiền Giang sẽ đến trường học trực tiếp.

Trong tuần thứ 3 của tháng 12, các trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi, công tác tiêm chủng được các trường chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19 của ngành y tế. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến cuối tuần thứ 3 của tháng 12, có 124.408 học sinh đã tiêm mũi 1 và 5.708 học sinh đã tiêm mũi 2; số lượng học sinh tiêm vắc xin mũi 2 tiếp tục tăng trong những ngày tới đây.

Tiền Giang tăng tốc hoàn thành vaccine Covid-19 mũi 2 cho học sinh. Ảnh: Bùi Phong

Theo thông tin từ ngành giáo dục, ngành giáo dục đã trình xin ý kiến UBND về việc mở cửa lại trường học, dự kiến trong tuần cuối tháng 12 này, học sinh khối 9 và 12 tại các địa phương khác trở lại trường sau hơn 3 tháng triển khai dạy và học trực tuyến.

Theo phân tích của lãnh đạo ngành giáo dục cũng như lãnh đạo các trường học ở các địa phương, phương án mở cửa lại trường học phù hợp với tình hình hiện tại. Bởi thời điểm cuối tháng 12, các trường học đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho học sinh, thời gian qua, toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực dạy và học trực tuyến nhưng phương pháp này chủ yếu truyền đạt kiến thức theo lối một chiều, không thể tổ chức các hoạt động giáo dục khác như kỹ năng, kiến thức thực hành, văn thể mỹ,… Đặc biệt là đối với học sinh khối 9 và 12 trong thời gian tới đây phải chuẩn bị với các kỳ thi quan trọng, chính vì vậy, các em cần được đến trường để học trực tiếp.

Các trường chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án đón học sinh trở lại trên tinh thần đảm bào an toàn, thích ứng với dịch bệnh. Ảnh: Bùi Phong

Các trường đã xây dựng và chuẩn bị các phương án tổ chức đón học sinh trở lại theo Bộ tiêu chí an toàn trường học để học sinh học tập trực tiếp an toàn nhất. Việc mở cửa lại trường học trên tinh thần đảm bảo an toàn, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, mở cửa trường học trong giai đoạn này là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, việc mở cửa trường học cần phải tính toán thận trọng, an toàn tất cả với phương châm đảm bảo an toàn cho học sinh lên hàng đầu.

Thu Thủy