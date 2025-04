Dự kiến ngày 19/4 sẽ tổ chức Lễ hợp long cầu Rạch Miễu 2

(THTG) Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau 25 tháng kể từ ngày khởi công, đến nay, dự án cầu Rạch Miễu 2 đã đạt sản lượng thi công 85%, vượt tiến độ chung hơn 5% và dự kiến ngày 19/4/2025, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận là chủ đầu tư dự án sẽ tổ chức lễ hợp long cầu, làm tiền đề quan trọng để hoàn thành công trình và đưa vào khai thác theo mục tiêu đã đề ra.

Phần mặt cầu, dây văng đã hoàn thành, chỉ còn khối đúc cuối cùng sẽ hợp long.

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư là 6.810,11 tỷ đồng, bắc qua sông Tiền nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nằm cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 4km về phía thượng lưu sông Tiền. Công trình có tổng chiều dài hơn 17,6km. Trong đó bao gồm các tuyến đường dẫn có điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 và Đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; điểm cuối kết nối Km16+660 Quốc lộ 60, thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, cách cầu Hàm Luông khoảng 0,71km. Riêng phần cầu chính Rạch Miễu 2 có chiều dài 1.971m được thiết kế là cầu dây văng, 02 mặt phẳng dây, sơ đồ nhịp chính là 120m+270m+120m, có 04 làn xe cơ giới với bề rộng 21,5m, vận tốc thiết kế là 80km/h, toàn cầu có 112 bó cáp dây văng, hai trụ tháp cao 113,5m, bệ móng trụ tháp với 24 cọc khoan nhồi đường kính 2,0m dài 80m.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 01/2026. Tuy nhiên sau thời gian nỗ lực, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các đơn vị hữu quan đã hoàn thành các phần việc vượt các mốc thời gian Thủ tướng đã yêu cầu. Cụ thể, hoàn thành thông xe kỹ thuật và hợp long cầu chính dự kiến vào ngày 19/4/2025, trước khoảng 04 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sẽ hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào khai thác dự kiến trong tháng 8/2025, trước khoảng 03 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và toàn bộ dự án sẽ rút ngắn tiến độ hoàn thành trước khoảng 06 tháng so với Hợp đồng.

Kim Nữ – Minh Nguyên