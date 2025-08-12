Đồng Tháp: Cù lao cuối nguồn không còn khó khăn về trường lớp
(THTG) Mặc dù nằm cuối nguồn của tỉnh Đồng Tháp lại là cù lao bốn bề sông nước bao quanh, nhưng thời gian gần đây, hạ tầng cơ sở vật chất trường lớp ở cù lao Lợi Quan, bao gồm xã Tân Phú Đông và Tân Thới không còn khó khăn như lúc trước. Hầu hết trường lớp nơi đây được xây dựng đạt chuẩn quốc gia để trong năm học mới 2025-2026 bảo đảm cho việc dạy tốt, học tốt.
Cơ sở hạ tầng giáo dục tại khu vực cù lao ngày càng khang trang. Ảnh: Lê Thi
Trên địa bàn cù lao Lợi Quan hiện có 16 trường công lập, bao gồm 06 trường mầm non, 05 trường tiểu học, 01 trường Tiểu học- Trung học cơ sở, 02 trung học cơ sở, 02 trường THCS-THPT. Trong đó, có 14 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 87,5%. Nhờ vậy đã nâng tỷ lệ học 02 buổi/ngày cho học sinh tiểu học từ 18,7% vào cuối năm học 2015 – 2016 lên 100% ở thời điểm hiện tại và có nhiều trường được tỉnh công nhận trường đạt xanh, sạch, đẹp mức 2. Trong năm học mới tới đây, 100% trường sẽ có kết nối Internet, 100% trường sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, có hệ thống thoát nước; có khu nhà vệ sinh riêng cho học sinh, giáo viên theo quy định; có khu sân chơi, bãi tập thể dục thể thao…đảm bảo không còn khoảng cách về cơ sở vật chất trường lớp với các địa phương khác trong tỉnh./ .
Kim Nữ
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.