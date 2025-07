Đồng Tháp bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Theo đó, ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Ban Quản lý các KCN Tiền Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Các ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp (cũ); Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp (cũ); Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Tiền Giang; Lê Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Tiền Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp.

Ông Trần Trí Quang Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao các quyết định bổ nhiệm Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KCN, khu kinh tế (bao gồm khu kinh tế cửa khẩu) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong KCN, khu kinh tế (bao gồm khu kinh tế cửa khẩu) theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp có tư cách pháp nhân; có tài khoản và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế trình UBND tỉnh Đồng Tháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 08 Khu công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích hơn 1.498 ha, trong đó, có 07 KCN đã đi vào hoạt động, với diện tích trên 1.353ha. Tổng diện tích đất công nghiệp là 1.002 ha, đã cho thuê là 739,656 ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 82,24%. Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 09 dự án, trong đó, có 07 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 82,5 triệu USD, diện tích đất cho thuê thêm 10,52 ha. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 lượt dự án; trong đó, có 24 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 114,59 triệu USD và 491,1 tỷ đồng. Đến nay các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thu hút được 187 dự án (trong đó có 101 dự án FDI, 86 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư là 3.213,4 triệu USD (vốn đầu tư FDI) và 12.383,7 tỷ đồng (vốn đầu tư DDI).

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp có 23 cụm công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích 779,93ha; trong đó, có 17 CCN đã đi vào hoạt động, với diện tích 511,68ha (diện tích đất công nghiệp là 376,207ha, đã cho thuê là 292,92ha; diện tích đất công nghiệp còn lại có thể cho thuê là 83,287ha). Tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 77,86%; thu hút được 188 dự án đăng ký đầu tư; thu hút các ngành nghề như: chế biến thủy sản, chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến phụ phẩm, lương thực, thực phẩm, nông sản, may mặc, giày da, dược… Hiện còn 06 cụm công nghiệp đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng, với tổng diện tích 283,99 ha (CCN Định An 49,9 ha; CCN An Hoà 43 ha; CCN Tiểu thủ công nghiệp 48,19 ha; CCN Gia Thuận 2 là 50 ha; CCN Thạnh Tân 50 ha; CCN Mỹ Phước Tây 42,9 ha).

Nguồn VOV