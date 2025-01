Đồn Biên phòng Phú Tân và sinh viên Đại học ngoại thương lan tỏa chương trình Xuân tình nguyện

*** Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh và Đồn Biên phòng Phú Tân tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” tại huyện Tân Phú Đông. * Báo Ấp Bắc phối hợp với nhà tài trợ tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Cái Bè. * Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cai Lậy gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cán bộ, Đảng viên xã Thạnh Lộc. * Xã Bình Nhì huyện Gò Công Tây tổng kết công tác năm 2024. * UBND huyện Tân Phước tổng kết Nghị quyết số 15 về lãnh đạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. * Hội hoa Xuân Ất Tỵ 2025 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 28/1/2025, nhằm ngày 19 đến 29/12 âm lịch tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Mỹ Tho. * Theo Ban An toàn giao thông quốc gia, trong ngày Tết dương lịch, cả nước xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 35 người. Trong đó, chỉ riêng đường bộ xảy ra 50 vụ, làm chết 27 người. * Người dân thành phố Hồ Chí Minh thích thú với Metro số 1. * Công an bắt khẩn cấp 2 vợ chồng đánh tài xế xe ôm công nghệ trọng thương ở quận 1. * Lãi suất cho vay mua nhà tăng lên. * Vụ tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách, Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Huế trả lại tiền giám định. * Lừa đảo bằng A.I rất tinh vi vào dịp Tết, người dân cần cảnh giác đề phòng. * Huyện mới sáp nhập ở Bà Rịa Vũng Tàu (huyện Long Đất) chính thức hoạt động, thị xã Phú Mỹ chuẩn bị lên thành phố. * Các doanh nghiệp đóng thuế ngàn tỷ cho thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024 không có tên Vinamilk, Masan, Grab. * Nhiều tài xế Taxi điện ở Cà Mau đình công sau khi Giám đốc đập bàn nói “giải tán”. * Đà Lạt xuất hiện Resort 5 sao chuẩn quốc tế. * Bất động sản đóng băng khiến nguồn thu từ tiền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ bằng 30% dự toán. * Từ ngày 1-1-2025, báo tin vi phạm giao thông cho Cảnh sát giao thông, người dân có thể được trả đến 5 triệu đồng. * Vượt đèn đỏ trong ngày đầu năm mới, cô gái ở Hà Nội bật khóc khi nghe Cảnh sát giao thông thông báo mức phạt 18 triệu đồng. * Bộ Quốc phòng đề xuất quy định mới về xét tăng quân hàm cấp tướng vượt bậc, trước thời hạn. * Từ ngày 1-1-2025, giấy phép lái xe có 12 điểm, nếu bị trừ hết sẽ không được lái xe trong 6 tháng. * Công an phát hiện 1 khách sạn sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho người Việt đánh bạc trái phép. * Tổng thống Hàn Quốc Yoon tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng với lệnh bắt của tòa án. * Mỹ: Tài xế lao xe tải vào đám đông rồi xả súng tại New Orleans làm ít nhất 15 người chết. Song song đó, xe Tesla Cybertruck nổ trước cửa khách sạn ông Trump đang ở làm 1 người chết, nhiều dấu hiệu cho thấy IS tham gia khủng bố. * Cảnh sát Hàn Quốc khám xét Văn phòng Jeju Air, sân bay quốc tế Muan. * Hãng tin Bloomberg công bố danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới. Tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã vượt mốc kỷ lục 10.000 tỷ USD.