Độc đáo đồ gỗ mỹ nghệ của anh Nguyễn Thanh Trí: Hành trình từ đam mê đến sản phẩm OCOP 3 sao

*** Huyện Châu Thành tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic toàn dân vì sức khỏe cộng đồng. * Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang tổ chức Ngày hội Thiếu nhi tiến bước lên Đoàn tại đơn vị điểm Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi thành phố Mỹ Tho. * Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Cửu Long Giang (tại xã Tân Lập 1 huyện Tân Phước) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Bình Trưng huyện Châu Thành. * Huyện Gò Công Đông tổ chức ngày chạy Olympic toàn dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác Mặt trận cơ sở. * Trường Đại học Cửu Long tư vấn Tuyển sinh Đại học cho học sinh lớp 12 tại huyện Cai Lậy. * Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú Đông tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27-3. * Huyện Tân Phước tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn. * Thị đoàn Cai Lậy tổ chức Ngày đoàn viên năm 2025 chào mừng 94 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. * Đề xuất tiếp tục giảm thuế VAT 2% cho đến hết năm 2026. * Bộ Nội vụ đề xuất chấm dứt mô hình chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẳng. * Thủ tướng giao 9 nhiệm vụ lớn để phát triển Tây Bắc và vùng phụ cận. * Hôm nay 25-3: Báo cáo Bộ chính trị đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. * Mở rộng cao tốc từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh lên 6 làn xe, cần thêm 152.000 tỷ đồng. * Ông trùm thiết bị y tế đang bỏ trốn vẫn bị xét xử trong vụ mua 19.200 hóa đơn. * Thời tiết ngày 25-3: Trời tiếp tục nắng nóng, oi bức trên diện rộng. * Công an thành phố Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã người sáng lập Công ty Đô thị Xanh. * Thắt chặt an ninh tại phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. * Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu hồi 250 hecta đất làm dự án. * Phát hiện người đàn ông tử vong trong khu chợ ở Thủ Đức. * Lục quân Mỹ bàn giao cơ sở huấn luyện rà phá bom mìn cho Bộ Quốc phòng. * Nga – Mỹ kết thúc 12 giờ đàm phám, ông Trump nuôi hy vọng về việc ngừng bắn ở Ukraine. * Hàn Quốc tiến tới ổn định tình hình chính trị. * Ukraine phá hủy trực thăng Nga, Trung Quốc lên tiếng về lực lượng gìn giữ hòa bình. * Giới chức cấp cao Mỹ phạm sai lầm lớn về bảo mật an ninh.