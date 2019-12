Doanh nghiệp Tiền Giang đầu tư hơn 443 tỷ đồng dự trữ hàng hóa Tết Canh Tý

(THTG) Ngày 20-12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai kế hoạch về dự trữ, cung ứng hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Đoàn kiểm tra Sở công thương kiểm tra hàng hóa Tết tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Long

Giá thịt heo tăng nhanh thời điểm giáp Tết sẽ ảnh hưởng đến sức mua của người dân. Ảnh: Lê Thi

Theo số liệu thống kê, Tiền Giang có 09 doanh nghiệp, HTX, siêu thị và cơ sở kinh doanh tham gia kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hoá Tết Canh Tý 2020. Lượng hàng hoá thiết yếu dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao như: gạo, đường, dầu ăn, bột ngọt, thịt gia súc, gia cầm… nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng về biến động giá cả hay thiếu hàng dịp cao điểm. Theo đó, các doanh nghiệp thực hiện việc dự trữ, cung ứng hàng hoá với tổng giá trị vốn hơn 443 tỷ đồng, trong đó hàng hóa thiết yếu là trên 84 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tham gia phải đảm bảo dự trữ hàng hoá theo kế hoạch đã giao và khuyến khích bán hàng với giá thấp hơn 5% trở lên so với hàng hoá cùng loại tại thời điểm đăng ký giá.

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao sự phối hợp chuẩn bị của các sở, ngành và doanh nghiệp trong việc chuẩn bị dự trữ, cung ứng hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 rất phong phú, đặc biệt có sự tham gia của ngành ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc dự trữ hàng hóa tết. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành như: Sở Công thương, Quản lý thị trường, nông nghiệp, y tế… cần tăng cường kiểm tra hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự… góp phần nâng cao ý thức của tiểu thương và hộ kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết đảm bảo an toàn, chất lượng.

Thu Thủy