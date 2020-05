Doanh nghiệp du lịch Tiền Giang đồng loạt giám giá tour thu hút du khách

(THTG) Sau thời gian ngưng hoạt động do dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Tiền Giang đã hoạt động trở lại bằng việc giảm giá từ 20 đến 40% các tour du lịch và sản phẩm du lịch, nhằm thu hút khách du lịch nội địa.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Tiền Giang giảm giá tour để thu hút du khách. Ảnh: Phúc Huy

Sau khi Chính phủ cho phép nới lỏng giãn cách xã hội, các khu, điểm tham quan du lịch tại Tiền Giang đã bắt đầu mở cửa trở lại. Theo số liệu thống kê, lượng khách du lịch đến Tiền Giang trong tháng 4/2020 chỉ đạt mức 7.000 lượt khách, giảm 81% so tháng trước và giảm 96% so cùng kỳ; trong đó khách du lịch quốc tế, giảm 78% so tháng trước và giảm 99% so cùng kỳ. Tính chung bốn tháng đầu năm 2020, lượng khách du lịch đến Tiền Giang là 340.000 lượt, đạt 15% kế hoạch, giảm 31% so cùng kỳ. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 3.579 tỷ đồng, giảm 8% so cùng kỳ.

Trước tình hình đó, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mở cửa trở lại, nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch là mục tiêu mà tỉnh Tiền Giang, cũng như các công ty lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch đang hướng đến. Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, khởi động lại hoạt động du lịch của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị các khu, điểm du lịch, công ty lữ hành, đơn vị vận chuyển khách du lịch đăng ký hoạt động du lịch theo bảng cam kết. Nội dung cam kết gồm: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở, đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc. Bên cạnh đó, các công ty lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch… cần theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của du khách, nhân viên phục vụ, báo cáo kịp thời về cơ quan chức năng đối với các trường hợp có sức khỏe bất thường. Ngoài ra, các đơn vị hoạt động du lịch tổ chức các tour tham quan du lịch không vượt quá 30 người/đoàn, đồng thời tiếp nhận phục vụ khách tối đa không quá 50% sức chứa của khu điểm du lịch và hạn chế tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, các trò chơi hoạt náo tập trung đông người.

Du lịch sinh thái sông nước miệt vườn của Tiền Giang luôn thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Phúc Huy

Đặc biệt, sau thời gian tạm ngừng hoạt động, lượng khách du lịch quốc tế không có, nên các công ty du lịch đang tập trung kích cầu, giảm giá các tuor du lịch để thu hút khách du lịch nội địa. Điển hình như Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigon Tourist chi nhánh Tiền Giang giảm giá tour từ 30 đến 40%, Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch sông Tiền giảm giá tour 20%, đồng thời tổ chức quảng bá du lịch và tổ chức bán hàng qua mạng… nhằm giảm chi phí.

Yến Vân