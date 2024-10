Doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội kinh doanh dịp cuối năm ra sao?

*** Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển Khu Công nghiệp Long Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyên truyền và diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp với hơn 200 công nhân và 40 doanh nghiệp tham gia. * 9 tháng đầu năm, Tiền Giang thu ngân sách đạt 8.600 tỷ đồng, đạt 100% dự toán cả năm. * Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 590 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong quân đội. * Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ kênh 28 ở huyện Cái Bè. * Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang tập huấn nâng cao năng lực chăm sóc và bảo vệ trẻ em. * Sở Công thương Tiền Giang tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực ứng dụng và quản lý về thương mại điện tử”. * Bão Trà Mi lại đổi hướng, mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, hướng vào vùng ven biển Trung Trung bộ, đang áp sát Đà Nẳng. * Quảng Trị: Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng tấm nhôm khắc tên Trương Thành Ý. * Xác minh thông tin người nhà tố phòng khám ở Đà Nẳng tắc trách làm sản phụ mất con. * Cà Mau: Chủ và nhân viên của 2 quán nhậu hổn chiến, 1 người bị đâm chết. * Kiên Giang: Xe tải đang chở xe máy đi giao bất ngờ bốc cháy làm 18 xe máy bị thiêu rụi. * Hôm nay 26-10, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. * Mỗi năm, Việt Nam có hơn 40.000 ca tử vong liên quan đến rượu bia. * Hôm nay 26-10, Quảng Ninh công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. * Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm 3 đường sách mới. * Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. * Thai phụ bị bỏng 95% trong vụ nổ tại phòng trọ ở Thủ Đức đã tử vong. * Đắk Lắk: Khởi tố bắt tạm giam Trưởng Ban Quản lý các khu Công nghiệp về tội nhận hối lộ. * Liên tiếp phát hiện các vụ tê tê Java đi lạc vào nhà dân tại thành phố Hồ Chí Minh. * Chủ trạm BOT ở Quảng Nam than: Chúng tôi đã kiệt quệ, bế tắc hoàn toàn. * Kon Tum: Mẹ chở 3 con nhỏ trên xe máy, va trúng xe khách, 1 cháu tử vong. * Chỉ trong vòng 10 ngày, giá cao tươi từ 85.000đ/kg giảm xuống còn 25.000đ/kg do Trung Quốc ngưng nhập hàng. * Quảng Trị: Nghi phạm mượn dao xông vào quán karaoke, 2 người chết. * Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Triều Tiên 6 ngày. * Israel đang tấn công ào ạt trả đủa Iran. * Xuất hiện nhiều video cho thấy lính Triều Tiên đã có mặt ở Nga. * Triều Tiên tuyên bố điều quân sang Nga phù hợp Luật pháp quốc tế. * Rộ thông tin: Tin tặc Trung Quốc hack điện thoại các ứng viên vào Nhà Trắng. * Thị trường nhà ở Bangkok suy giảm do trì trệ kinh tế. * Đài Phát thanh Ba Lan đuổi hàng chục phóng viên do ứng dụng công nghệ A.I. * 4 phi hành gia mắc kẹt trên ISS đã trở về trái đất, vẫn còn mắc kẹt 2 người.