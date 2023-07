Đoàn tình ca Bắc Sơn biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân xã Long Khánh, TX. Cai Lậy

(THTG) Ngày 24-7, tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, Đoàn Tình ca Bắc Sơn thuộc Tập đoàn An Nông phối hợp với Phòng -phong trào- Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy.

Với tinh thần chủ đạo “Yêu quê hương, yêu đất nước, vì hòa bình độc lập và bình yên thôn xóm”, chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu, được các nghệ sĩ Đoàn tình ca Bắc Sơn biểu diễn đầy cảm xúc đã tạo nên không khí hào hùng, cổ vũ tinh thần cho nhân dân hăng hái lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no và bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Cùng với các bài hát dân ca Nam bộ do nhạc sĩ- nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn sáng tác đã đi vào lòng người, các nghệ sĩ đã hát những bài ca cách mạng, ca ngợi sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập của dân tộc. Doanh nhân- Nghệ sĩ Bích Thủy, Trưởng Đoàn Tình ca Bắc Sơn chia sẻ: “Mặc dù thường xuyên biểu diễn văn nghệ thiện nguyện phục vụ cộng đồng xã hội, nhưng buổi biểu diễn phục vụ nhân dân xã Long Khánh, Đoàn có cảm xúc rất đặc biệt, cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được góp sức cùng lực lượng công an dùng lời ca, tiếng hát tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ an ninh Tổ Quốc, nhất là ca ngợi lực lượng công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân xã Long Khánh, TX. Cai Lậy. Ảnh: Minh Nguyên

Xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy là một trong 02 xã được được tỉnh Tiền Giang chọn làm đơn vị phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023 này. Vì vậy, những buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân như của Đoàn Tình ca Bắc Sơn là món ăn tinh thần, thiết thực góp phần cùng địa phương nâng cao đời sống văn hóa, văn nghệ cho người dân, thúc đẩy hoàn thành tiêu chí về văn hóa của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Trần Trần Văn Luông, Trưởng ấp Hòa Nghĩa, xã Long Khánh cho biết: “Người dân rất vui khi được thưởng thức chương trình văn nghệ hấp dẫn, đây còn là cơ hội để bà con gặp gỡ, giao lưu với nghệ sĩ, giải trí lành mạnh, bổ ích”.

Thực hiện ý nguyện của nhạc sĩ- nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn về việc bảo tồn dòng nhạc quê hương, làm phong phú đời sống tinh thần cho cộng đồng xã hội, thời gian qua, Đoàn Tình ca Bắc Sơn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ thiện nguyện tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang, Cơ sở cai nghiện ma túy và phục vụ đoàn viên, thanh niên ở vùng nông thôn, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người hâm mộ./

Kim Nữ