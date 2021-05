Đoàn liên ngành kiểm tra chất lượng nước sạch, sử dụng cho sinh hoạt

(THTG) Ngày 19-5, Đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt do bác sĩ CKII. Nguyễn Ngọc Chơn – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang làm trưởng đoàn, cùng các thành viên sở ngành có liên quan, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh kiểm tra tại Nhà máy nước Hòa Hưng có công suất thiết kế 5.000m3/ ngày- đêm.

Cụ thể, đoàn đi kiểm tra các cơ sở cấp nước có công suất từ 1000 m3/ngày đêm trở lên, gồm: Trạm cấp nước Nhị Mỹ, trạm An Thái Đông, trạm An Thái Trung, trạm Tân Hưng… Việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá việc thực hiện các quy định hiện hành của ngành y tế, đối với chất lượng nước sạch, sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tại các cơ sở cung cấp nước. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra việc thực hiện chế độ nội kiểm của cơ sở cung cấp nước về các nội dung: kết quả thử nghiệm chất lượng nước nguyên liệu định kì, đột xuất; kết quả thử nghiệm thông số nước sạch định kì, đột xuất; các hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch, sổ theo dõi việc lưu mẫu nước; báo cáo biện pháp khắc phục các sự có liên quan đến chất lượng nước sạch; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo vệ sinh, chất lượng nước; kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định tại đơn vị…

Kiểm tra bể lọc nước mặt.

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước xét nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Tại mỗi cơ sở, đoàn lấy ít nhất 03 mẫu nước thành phẩm tại 03 vị trí như: Mẫu tại bể chứa sau xử lí, mẫu tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng lưới đường ống phân phối, mẫu tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng lưới phân phối. Các mẫu nước này sẽ được xét nghiệm tại phòng xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang. Tại thời điểm kiểm tra, chưa có cơ sở nào vi phạm các quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt.

Lấy mẫu nước ngẫu nhiên trên mạng lưới đường ống phân phối Trạm cấp nước An Thái Trung.

Kiểm tra hệ tống vận hành.

Qua kiểm tra, Bác sĩ CKII. Nguyễn Ngọc Chơn – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang đánh giá cao việc cung cấp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ gia đình, đồng thời yêu cầu các nhà máy nước tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ nội kiểm chất lượng nước, đảm bảo chất lượng và an toàn theo quy định. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chơn cũng đề nghị cần thường xuyên tiến hành vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bể chứa nước, bể lắng, bể lọc đảm bảo chất lượng nguồn nước, cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt và báo cáo định kì theo quy định.

Thanh Hoàng